الصندوق موّل 54 مشروعاً في مصر بقيمة 3.6 مليارات دولار بعدد من القطاعات المختلفة

التقى مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، برئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق لحضور افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.



وفي هذا السياق، استعرض الطرفان العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والكويت، ومجالات عمل الصندوق الكويتي للتنمية في مصر، حيث قام الصندوق بتمويل نحو 54 مشروعا بقيمة حوالي 3.6 مليارات دولار في قطاعات عدة، تضمنت: الصحة والنقل والزراعة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي.



كما ناقش الطرفان المشروعات التنموية الجديدة في جمهورية مصر العربية خلال المرحلة المقبلة، حيث شدد «الصندوق الكويتي» على أن مصر من أكثر الدول استفادة والتزاما بسداد قروض الصندوق التنموية لمشاريعها، إذ بلغ إجمالي المبالغ التي سحبت من القروض المذكورة حتى الآن 914 مليون دينار (ما يعادل 3.2 مليارات دولار)، سدد منها نحو 375 مليون دينار (ما يعادل 1.2 دولار)، أي بنسبة سداد بلغت 41% من إجمالي المبالغ المسحوبة.



جدير بالذكر، أن الصندوق الكويتي للتنمية هو مؤسسة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية.