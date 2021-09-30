

تشارك شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض إكسبو 2020 دبي والذي يقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022 تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل»، من خلال جناح خاص بها ضمن جناح الكويت في المعرض والذي يشمل أيضا مشاركة جهات عديدة من القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة الكويتية.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بالإنابة المستشار فيصل سعيد الغريب إن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض إكسبو 2020 دبي، تأتي تلبية لدعوة وزارة الإعلام في الكويت التي نتقدم لها بجزيل الشكر على جهودها الحثيثة وحرصها على إبراز الكويت في أفضل صورة، حيث ستشارك الخطوط الجوية الكويتية في عدد من فعاليات المعرض بجناح مميز جدا والذي سيكون مكملا لزملائها في القطاعات الأخرى الحكومية وغيرها التي ستشارك في المعرض من الكويت والذي نتطلع أيضا لأن يكون فاعلا ومساهما في إنجاح ذلك، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الكويتية مستعدة لاستقبال رواد المعرض من خلال ما ستقدمه في جناحها الخاص والذي يتضمن عرض بعض المقتنيات الخاصة والمميزة بالإضافة إلى التعريف عن تاريخ الشركة العريق منذ تأسيسها في العام 1954 وأهم ما حققه الطائر الأزرق على مدار 67 عاما ودورها الإقليمي والعالمي، علاوة على ذلك الانجازات والجوائز التي حققتها مؤخرا والتي تبوأت بها مقعدا مهماً بين شركات الطيران العالمية.



وأضاف: أتت مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في إطار حرص مجلس الإدارة على التواجد في مثل هذا المحفل العالمي ولوعيه التام بأهميته البالغة والذي سيشهد مشاركة عدد كبير من الدول من كافة أنحاء العالم ومن المتوقع أيضا أن يشهد عدد زوار ضخما لرواد المعرض، لافتا إلى أن دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه الفعاليات والمناسبات الضخمة، لاسيما فإنها تحمل اسم الناقل الوطني وتمثل الكويت بين الجهات الأخرى المشاركة في المعرض.



وذكر الغريب: يعد معرض إكسبو 2020 دبي فرصة ممتازة للخطوط الجوية الكويتية في عرض خدماتها وما وصلت إليه من تطوير في أسطولها، وخصوصا خدمات الركاب الجديدة التي تعطي أريحية أكثر من السابق لعملائها الكرام ودورها في ترسيخ معايير حديثة وتجربة سفر رائدة تظل معطياتها الراقية راسخة في الأذهان، كذلك فإن المعرض يعتبر ملتقى مهما وجادا ومفيدا لكبرى الشركات، وذلك للاطلاع عن كثب على المشاريع المختلفة والخطط المستقبلية للشركات الأخرى.