

بمناسبة اليوم العالمي للقهوة يوم 1 أكتوبر، يقدم بنك برقان بالتعاون مع مقهى Syra Coffee قهوة مجانية لجميع عملائه في حملة حصرية لمدة يوم واحد.



ويأتي تنظيم هذا العرض الخاص باليوم العالمي للقهوة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى الاقتراب أكثر من عملائه وتطوير علاقات مستدامة معهم من خلال مجموعة واسعة من العروض القيمة والمميزة التي تناسب أسلوب حياتهم.



ويمكن لعملاء بنك برقان الاستمتاع بمذاق القهوة الرائعة في Syra Coffee، أحد أفضل المقاهي في الكويت في برج المدينة في مدينة الكويت عند تقديم أي من بطاقات بنك برقان الخاصة بهم. هذا العرض متاح طوال اليوم، أو حتى نفاد الكمية، مع تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالعرض.



ويتعاون بنك برقان مع أفضل العلامات التجارية في مختلف المجالات لتقديم مجموعة واسعة من المزايا والعروض لقاعدة عملائه، وسيواصل البنك تطوير وتنويع منتجاته وخدماته إلى جانب العروض الخاصة للوفاء بوعده بضمان تجربة مصرفية متميزة ومجزية لعملائه.