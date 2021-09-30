أعلن بنك بوبيان عن إطلاق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة داخلياً لتعزيز مهاراتهم القيادية بالتعاون مع جامعة ديوك الأميركية والذي يأتي في إطار توقيع شراكته الاستراتيجية التي جاءت سعياً لتحفيز كوادره البشرية وتبني أفضل الممارسات الرائدة في سبيل تطوير موارده البشرية.



وقال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: أعلنا في وقت سابق أن بنك بوبيان بصدد اعتماد برامج تدريبية مكثفة عالية الكفاءة بالتعاون مع كبرى مؤسسات التدريب والتطوير العالمية، الأمر الذي يساعد على دعم استراتيجية البنك نحو دعم ورفع كفاءات قياداته وصقل مهارات موظفيه.



وأضاف أن برنامج إعداد القادة يعد أول البرامج ضمن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة ديوك الأميركية، حيث يُساعد البرنامج على تمكين القادة الحاليين والمستقبليين من النجاح في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها قطاع الأعمال المصرفي الرقمي حالياً في الكويت وحول العالم.



وأوضح الرومي: سنركز خلال هذا البرنامج على مواكبة تطورات وتحديات المرحلة الحالية والتي تعزز استخدام الخدمات الرقمية لتحقيق تطلعات البنك الاستراتيجية، منوهاً أن أولى فعاليات البرنامج ستقام في الفترة الحالية افتراضياً عن طريق التدريب عن بعد عبر منصة ديوك الرقمية تماشياً مع الظروف الحالية.



وحول برنامج القادة أوضح الرومي أنه يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في بنك بوبيان خاصة في قطاع المنتجات المصرفية الرقمية وذلك عبر الاطلاع على أحدث التطبيقات الإدارية والقيادية في البنوك الرقمية وتعزيز الفكر الاستراتيجي وبناء فرق العمل الناجحة للارتقاء بمستوى المؤسسة ذاتها.



وأضاف أن هذا البرنامج يعد المرحلة الأولى من رحلة التطور لقادة بنك بوبيان والتي تهدف إلى خلق فريق عمل قيادي فعّال يسعى إلى إنجاح الاستراتيجية التوسعية للبنك وتعزيز قيمه لتقديم منتجات وخدمات أفضل للعملاء.



وأشار الرومي إلى أن البرنامج يُقدم من خلال إحدى أكاديميات القيادة التابعة لـ Boubyan Business School وهي الأولى من نوعها على مستوى الكويت والمنطقة ككل، حيث يعمل البرنامج بمنزلة مظلة تنطوي تحتها العديد من الأكاديميات والدورات التدريبية التي تستهدف جميع شرائح الموظفين.



ويضم المشروع العديد من الأكاديميات حيث تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالإبداع والابتكار وإدارة التغيير بينما تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والأخيرة بالقيادة والإدارة.