امتدادا لاستراتيجيتها المتكاملة لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية الرقمية في سبيل تقديم أفضل الخدمات، أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن تشغيل المرحلة الأولى من نظام الملف الصحي الموحد (EMR).



وتعد هذه المرحلة جزءا من استراتيجية شاملة لتطوير نظام الملف الصحي الموحد لتزويد مختلف مراكز شركة ضمان الصحية بأحدث التقنيات والتطبيقات لتلبية احتياجات شبكة الرعاية الصحية والطاقم الطبي والمرضى، حيث تتضمن هذه المرحلة منظومة متكاملة للربط فيما بين الخدمات الصحية والإدارية والمالية.



وقامت شركة ضمان خلال شهر مارس من عام 2021 بتوقيع اتفاقية نظام الملف الصحي الموحد مع شركة إنترسيستمز (InterSystems)،وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الأنظمة الصحية. وتقوم شركة ضمان بتنفيذ وتطوير الملف الصحي الموحد على مرحلتين، وتتضمن الأولى - التي دخلت نطاق التشغيل - مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق حولي والفروانية والضجيج وغيرها من المراكز، أما المرحلة الثانية فسيتم تطبيق منظومة ضمان للرعاية الصحية تباعا في مستشفيات ضمان في الأحمدي والجهراء.



وبهذه المناسبة، خلال احتفال بمشاركة العديد من الموظفين، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة ضمان د.محمد القناعي ان تشغيل المرحلة الأولى من نظام الملف الصحي الموحد يمثل إنجازا متميزا للشركة بما يتماشى مع تحقيق أهدافها الطبية والتشغيلية حيث تم الانتهاء من هذه المرحلة في زمن قياسي لا يتجاوز 6 أشهر، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات في شركة ضمان الذين يعملون بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق «رعاية صحية.. لكويت جديدة» باعتبارها أحد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035». ويعتبر هذا النظام ضمن المبادرات الخاصة بشركة ضمان لتطبيق أفضل معايير الرعاية الصحية العالمية بناء على متطلبات مؤسسة اللجنة الدولية المشتركة (JCI) مع ملاحظة كون الشركة أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) وأول شركة في الخليج تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO).



من جانبه، قال مدير قطاع تقنية المعلومات في شركة ضمان م.عبدالله النجار ان قيام شركة ضمان بتطبيق أنظمة تقنية حديثة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية بمنزلة عناصر أساسية في سبيل تحقيق رعاية صحية رقمية شاملة، وذلك تمهيدا لاستقبال الشريحة الأساسية المستهدفة لشركة ضمان من المقيمين العاملين بالقطاع الخاص الكويتي وأسرهم والذين يبلغ عددهم مليوني نسمة تقريبا. ويتميز نظام الملف الصحي الموحد بتوافقه مع معايير جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية (HIMSS) المعنية بتطبيقات تقنية المعلومات في مجال الرعاية الصحية العالمية، وهي معايير قياسية دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات المنشآت الصحية، حيث يتيح هذا النظام مستقبلا للمرضى الوصول إلى ملفاتهم في أي وقت ومن أي مكان عبر القنوات الإلكترونية المتعددة، كما أنه يقوم بتزويد الفريق الطبي بالقدرة على معرفة وتحليل الحالة الصحية لكل مريض على حدة. ويعتبر تشغيل المرحلة الأولى من النظام نقطة محورية في الجاهزية الرقمية لمستشفيات شركة ضمان. ومن خلال هذا النظام وغيره من المبادرات الرقمية، تستهدف شركة ضمان تحقيق المستوى السادس من معايير جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية عند افتتاح المستشفيات خلال العام 2022، والوصول لاحقا إلى المستوى السابع وهو أعلى المستويات، وهذا الإنجاز نتيجة للمساهمة الفاعلة من مختلف العاملين في شركة ضمان خصوصا في قطاع تقنية المعلومات ولهم جميعا جزيل الشكر والتقدير، ويعتبر مشروع هذا النظام هو الأول من نوعه الذي يتم بناؤه وتأسيسه عن بعد في الكويت وذلك بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من القيود على السفر بين الدول وغير ذلك».