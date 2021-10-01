أظهرت بيانات حكومية في اليابان أمس أن الواردات من النفط الخام الكويتي تراجعت بنسبة 9.2% في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الى 5.69 ملايين برميل أي ما يعادل 183 ألف برميل يوميا وذلك في أول انخفاض لها منذ شهرين.



وقالت البيانات، التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، إن الكويت وباعتبارها ثالث اكبر مزود نفطي لليابان قامت بتوريد 6.7% من اجمالي وارداتها من النفط الخام.



واضافت البيانات أن واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام شهدت في شهر أغسطس تناميا بنسبة 15.5% وعلى أساس سنوي الى 2.73 مليون برميل يوميا في أول ارتفاع لها منذ شهرين.



وأشارت الى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت 92.1% من اجمالي الواردات بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتصدرت الامارات قائمة مزودي اليابان بالنفط بعد ان ارتفعت وارداتها بنسبة 85% عن العام السابق لتصل الى 1.08 مليون برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 1.01 مليون برميل يوميا بانخفاض بلغت نسبته 5.6% بينما احتلت قطر المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 165 ألف برميل يوميا.



وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.