طارق عرابي



وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أجوان الخليج العقارية والتي عقدت صباح امس بنسبة حضور 67.1% على تخفيض رأسمال الشركة من 21 إلى 11.2 مليون دينار، وذلك عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 9.7 ملايين دينار.



كما وافقت العمومية التي عقدت برئاسة عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة منصور محمد الكندري، على زيادة رأسمال الشركة من 11.2 الى 15 مليونا بزيادة وقدرها 3.7 ملايين دينار وذلك عن طريق طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام. ووافقت العمومية كذلك على تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة وتعديلاتها، وتعديل نص المادة 17 من النظام الاساسي للشركة وتعديلاتها ليصبح نص المادة بعد التعديل «لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو أحد الأعضاء مصلحة مباشرة أوغير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها الا اذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في ادارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس أو لأي من اعضائه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الادارة. ووافقت العمومية كذلك على أخذ مخصص بكامل صافي قيمة الاستثمار في شركة لندن للمنتجعات القابضة بمبلغ 6.2 ملايين دينار.