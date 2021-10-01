أطلق البنك الأهلي الكويتي عن حملة جديدة يقدم من خلالها بطاقة البنك الأهلي الكويتي فيزا سيجنتشر طيران الإمارات الائتمانية مجانا للسنة الأولى، بالتعاون مع سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء لطيران الإمارات وفلاي دبي الحائز جوائز تقديرية من طيران الإمارات، ويسري هذا العرض الحصري اعتبارا من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، وخلال هذه الفترة، سيتم إصدار جميع بطاقات فيزا سيجنتشر الائتمانية الجديدة من البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات من دون رسوم سنوية للسنة الأولى بالإضافة إلى جميع مزايا البطاقة المشتركة الحالية.



ولأول مرة في الكويت، يتمتع حاملو بطاقات فيزا من البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات بامتياز ترقية عضويتهم في طيران الإمارات من خلال كسب أميال فئة العضوية، وذلك عند الإنفاق باستخدام بطاقتهم محليا ودوليا. يؤكد هذا العرض الفريد التزامات البنك الأهلي الكويتي تجاه عملائه بتوفير تجربة مميزة ترقى لطموحهم واحتياجاتهم. إن هذه الميزة الحصرية متاحة للعملاء حاملي بطاقات ائتمان فيزا إنفينيت وسيجنتشر الصادرة من البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات، حتى 31 ديسمبر 2021، وتشمل كافة عمليات الإنفاق المؤهلة في جميع فئات العضوية، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت، ومدفوعات فواتير الخدمات العامة، ومحلات البقالة، والرسوم التعليمية، وأكثر من ذلك بكثير.



كما يتيح هذا العرض الحصري لحملة بطاقات فيزا من البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات الفرصة لكسب ميل واحد لفئة العضوية مقابل كل 4 أميال سكاي واردز يحصلون عليها. وللوصول إلى الفئة التالية بشكل أسرع، يحتاج حاملو البطاقات ببساطة إلى استخدام بطاقتهم أكثر، والاستفادة من مزايا فئة النخبة مثل أميال المكافآت أثناء السفر مع طيران الإمارات وفلاي دبي، وكذلك الدخول إلى صالات طيران الإمارات، وأولوية الحجز، واختيار المقاعد مجانا، وبدل أمتعة إضافي، والعديد من الامتيازات.



وتأتي شراكة البنك الأهلي الكويتي الإستراتيجية مع سكاي واردز طيران الإمارات تأكيدا على التزام البنك بتحسين تجربة التعامل المصرفي لعملائه من خلال تقديم عروض شخصية حصرية وتقديم مكافآت مجزية وتجارب تسوق تعود عليهم بالكثير من المكاسب القيمة.