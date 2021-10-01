أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب ربع السنوي على الجائزة الكبرى من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، حيث توج الفائزة هدية داود الشمري بجائزة قيمتها 250 ألف دينار، وقد أقيم السحب عبر إذاعة نبض الكويت في 360 مول، وذلك يوم الأربعاء الماضي.



وبهذه المناسبة، قدمت هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد، التهنئة للفائزة، متمنية لها دوام التوفيق، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعاته عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، مشددا على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



ويتميز حساب الحصاد الإسلامي بأنه حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت، والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.



وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» ربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط الحفاظ على رصيد حسابهم لمدة عام على الأقل، وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.



وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي فريدا من نوعه وجذاب لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.