رغم أن جائحة كورونا "كوفيد-19" تسببت في خسائر كبيرة للعديد من الشركات والصناعات، إلا أن الوضع كان عكس ذلك تمامًا بالنسبة لشركات الأدوية التي حققت أرباحًا ضخمة، ففي عام 2020 وحده سجلت أكبر 50 شركة أدوية في العالم مجتمعة إجمالي إيرادات بلغ 851 مليار دولار.

تأتي شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية في صدارة قائمة شركات الأدوية الأكثر قيمة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 428.7 مليار دولار اعتبارًا من السابع عشر من سبتمبر 2021. وطورت الشركة ثالث لقاح لفيروس كورونا يتم ترخيصه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل أن يتم استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت شركة "روش" السويسرية في المركز الثاني في القائمة، بقيمة سوقية تبلغ 320.4 مليار دولار، وقد ارتفعت مبيعات قطاع الأدوية بالشركة في 2019 بنسبة 16%، لتصل إلى 53 مليار دولار. ورغم أن شركة "فايزر" الأمريكية رائدة في تصنيع لقاح كورونا في أمريكا الشمالية، إلا أنها تراجعت في الترتيب للمركز الثالث، حيث بلغت قيمتها السوقية 219.4 مليار دولار.

- شهدت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية، التي جاءت في المركز الرابع في القائمة، زيادة كبيرة في قيمتها السوقية خلال فترة قصيرة. ففي عام 2019 كانت قيمتها السوقية تبلغ 125 مليار دولار، بينما تبلغ قيمتها الحالية 209 مليارات دولار.



- يوضح الجدول التالي أكبر 10 شركات أدوية في العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك اعتبارًا من السابع عشر من سبتمبر 2021.