سوق الفنادق الكويتي سيشهد افتتاح فنادق تحتوي على 8400 غرفة جديدة بحلول 2023



محمود عيسى



قالت مجلة ميد ان ثمة حاجة ملحة لتطوير قطاع الضيافة في الكويت ودول الخليج، وأنه لا يمكن اعتبار ذلك عملية تصحيح للسوق فحسب فيما بعد جائحة كورونا، بل انها تتعدى هذا الوصف بكثير، حيث كانت الصناعة تعاني من بعض المشاكل قبل حلول الجائحة.



واضافت المجلة في تعليق بقلم محللة شؤون الانشاءات نيها باتيا، ان التفاؤل مازال مستمرا بشأن تعافي الاقتصادات السياحية بعد الجائحة في المنطقة مع عودة السفر الدولي تدريجياً واكتساب برامج التطعيم ضد الوباء زخما كبيرا.



لكن المحررة قالت ان الحاجة إلى مواجهة التحديات الحرجة التي استمرت لفترة طويلة في قطاعي الضيافة والسياحة الإقليميين يجب ألا تطغى عليها الثقة السائدة في السوق، كما يجب ألا يساء تفسيرها على أنها ناجمة تماما عن الوباء.



وسنشهد في الفترة المقبلة ارتفاعا في التكاليف مع إعادة فتح الفنادق، وإمكانية تراجع مستوى وحجم الرحلات الجوية للأغراض التجارية في ضوء اكتساب الاجتماعات الافتراضية قبولا متزايد، ما يثير قلقا للحكومات التي تعتمد على عائدات االسائدلسياحة.



واشارت المجلة الى ان التفاؤل بشأن اقتصادات السياحة في المنطقة له مبرراته ويأتي في الوقت المناسب، لا سيما في ظل اعادة افتتاح حوالي 97 % من الفنادق في الشرق الأوسط، وتتوقع بعض الأسواق انتعاش معدلات الإشغال في الفنادق لتصل الى طاقتها القصوى بحلول نهاية عام 2021، حسبما كشفت شركة STR اثناء فعاليات المؤتمر سالف الذكر.



ويمر انشاء الفنادق في منطقة مينا بمرحلة قوية ومهمة جدا مع وجود مشروعات في مراحل مختلفة من التخطيط لبناء ما يصل الى 103.26 ألف غرفة فندقية، بالإضافة الى مشروعات 135.47 ألف غرفة أخرى قيد الإنشاء كما في يوليو الماضي.



وأضافت المجلة انه من المتوقع ان يشهد سوق الفنادق في الكويت افتتاح فنادق تحتوي على 8400 غرفة جديدة بحلول عام 2023، مقابل 17 ألف غرفة في السعودية و22100 في الامارات، كما وقعت مجموعة فنادق راديسون عقودا لبناء 5 فنادق في المنطقة تضم 1500 غرفة.