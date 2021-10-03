مصطفى صالح



أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن طرح المناقصة رقم (هـ.ت.أ.م 06/2021-2022)، والخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية بشأن تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الاقتصادية لخاصة بالهيئة، وذلك طبقا للمواصفات الفنية والشروط الخاصة والعامة، الواردة في وثائق الممارسة.



وأوضحت الهيئة أنه يمكن الحصول على وثائق الممارسة من إدارة الشؤون المالية - قسم المشتريات والمناقصات الكائن مقرها في برج الحمراء الدور 45، وذلك اعتبارا من اليوم (الأحد)، فيما حددت الهيئة تاريخ إقفال المناقصة يوم الاثنين 25 الجاري.



وبحسب القرار المنشور في عدد اليوم من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، فإن هذه الممارسة مفتوحة للممارسين المعتمدين والمسجلين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لدخول المناقصة.



وأشارت إلى أنه يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعام 2021، والصالحة لمدة عام مع شراء الممارسة وتقديم العطاء، على أن يكون اجتماع فض المظاريف الفنية خلال جلسة مغلقة يوم الأربعاء الموافق 27 الجاري.