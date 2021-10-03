مصطفى صالح



أصدر جهاز حماية المنافسة القرار رقم (24) لسنة 2021، بشأن الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من الجهاز، حيث تعتمد الرسوم المقررة على نوع الخدمة المقدمة، وتتراوح الرسوم بين 5 دنانير و5 آلاف دينار.



وبحسب القرار المنشور اليوم في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، تبلغ الرسوم المقررة لطلب الإطلاع والحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة للمجلس التأديبي 5 دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على 10 أوراق، ثم يضاف 500 فلس لكل ورقة زائدة عن الحصول على نسخة من الأوراق.



وتبلغ الرسوم المقررة لتقديم شكوى 50 دينارا، و100 دينار رسوم تقديم تظلم أمام المجلس التأديبي من القرارات الصادرة عن المجلس، و250 دينارا رسوم تقديم اعتراض على طلب التركز الاقتصادي، ومثلها رسوم لتقديم طلب التشاور ما قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي، فيما تبلغ أعلى قيمة للرسوم 5 آلاف دينار لتقديم طلب الاستثناء.