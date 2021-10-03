أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة ناقلات النفط الكويتية طلبت توريد 400 ألف أسطوانة غاز مسال (غاز الطبخ في المنازل) حجم 12 كيلوغراما، وذلك لفرعي تعبئة الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش.



وذكرت المصادر أن الشركة سوف تطرح مناقصة التوريد في غضون شهر من الآن على الشركة المدعوة التي تم تأهيلها سابقا وهي 6 شركات عالمية وإقليمية من البرتغال وتايلند وتركيا والسعودية وعمان.



وشددت على أن الشركة تسعى إلى توفير أعلى مواصفات السلامة والجودة في منتجاتها وخدماتها للمستهلكين لذلك تحرص الشركة على جلب أسطوانات غاز مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية في السلامة والأمان.

وقالت إن الشركة رصدت ميزانية تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار لعملية التوريد لأسطوانات الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج مصنعي شركة ناقلات النفط لتعبئة أسطوانات الغاز يبلغ 150 ألف أسطوانة، كما أن مخزون الشركة الاستراتيجي يكفي احتياجات السوق المحلي لأشهر عديدة.