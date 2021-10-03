14 شركة مدرجة فازت بـ 48 عقداً.. و«المشتركة» أكثر الشركات فوزاً بالعقود بـ 207 ملايين دينار

«نفط الكويت» الأكثر طرحاً للعقود بـ 385 مليون دينار.. وأكبر مناقصة لـ «التموين» بـ 317 مليوناً



شريف حمدي



انعكست آثار ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي، ومن ثم سعر برميل النفط الكويتي الذي تخطى مستوى 75 دولارا للبرميل، على حجم العقود والمناقصات التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة والتابعة لها خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2021، حيث اقتربت قيمتها من مليار دينار بنسبة ارتفاع 51% مقارنة مع ذات الفترة من 2020.



وبلغت قيمة العقود منذ بداية العام الحالي فعليا 952 مليون دينار، فيما بلغت في الفترة المماثلة من العام الماضي 630 مليون دينار، وتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء» حول مناقصات الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي ما يلي:



٭ فازت 14 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها بالعقود البالغ عددها 48 عقدا، مقارنة مع 13 شركة فازت بـ 50 عقدا خلال ذات الفترة من العام الماضي.



٭ فترة الربع الأول كانت الأفضل بعقود قيمتها 488 مليون دينار، تلتها فترة الربع الثاني بنحو 247 مليون دينار، أما فترة الربع الثالث فبلغت قيمة العقود 217 مليون دينار.



٭ حظيت شركة «بورتلاند» بأكبر صفقة من حيث القيمة خلال الفترة المذكورة أعلاه، وكانت بقيمة 317 مليون دينار وهي مناقصة مطروحة من الشركة الكويتية للتموين، إذ فازت الشركة بعقد لوجستي في يناير الماضي بقيمة 317 مليون دينار يمثل نحو 33% من إجمالي القيمة، وكان العقد مع الشركة الكويتية للتموين بشأن توريد حديد تسليح مدعوم للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي.



٭ حازت المجموعة المشتركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي أكبر عدد من العقود، وذلك بـ 10 عقود بإجمالي قيمة 207.6 ملايين دينار لتتصدر الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية الفائزة بعقود ومناقصات وهي قيمة تشكل 21.8% من القيمة الإجمالية.



٭ في المرتبة الثانية جاءت شركة «السفن» بـ 9 مناقصات بقيمة إجمالية 138 مليون دينار تشكل 14.5% من إجمالي قيمة العقود.



٭ ثالثا، حلت «المعامل» بـ 6 عقود بقيمة 180 مليون دينار، تشكل 18.9% من الإجمالي.



٭ أما أكثر الجهات طرحا للمناقصات فكانت شركة نفط الكويت، وذلك من خلال طرح 16 عقدا قيمتهما 385 مليون دينار تشكل 40.5% من إجمالي القيمة.



٭ وزارة الأشغال حلت في المرتبة الثانية، وذلك من خلال طرح عقدين بقيمة 94 مليون دينار تشكل نحو 9.8% من الإجمالي.



٭ بلغت قيمة المناقصات الخارجية التي فازت بها الشركات الكويتية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 18.5 مليون دينار تشكل 1.9% من الإجمالي.



٭ أظهرت الإحصائية أن العقود النفطية جاءت في الصدارة من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة 14 عقدا بقيمة 366 مليون دينار تشكل نحو 38.5% من الإجمالي.



٭ حلت في المرتبة الثانية المناقصات اللوجستية، حيث بلغت قيمة 7 عقود نحو 355 مليون دينار تشكل 37.3% من القيمة الإجمالية.



٭ جاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، المناقصات الإنشائية بـ 164 مليون دينار تشكل 17.2% من الإجمالي.



٭ حلت المناقصات الخدمية في المرتبة الرابعة، بقيمة 55 مليون دينار تشكل 5.8% من القيمة.



٭ جاءت في المرتبة الخامسة المناقصات الصحية، بعقد واحد بلغت قيمته 7.5 ملايين دينار بنسبة 0.8% من الإجمالي، تلتها المناقصات الكهربائية، بعقد واحد أيضا بقيمة 4.5 ملايين دينار تشكل 0.5% من إجمالي المناقصات التي فازت بها الشركات المدرجة والتابعة لها.