محمد القطان: نواصل العمل في بنك الخليج لتقديم تجربة مصرفية لا تضاهى لعملائنا

نهدف إلى تحقيق أعلى مستويات المرونة بخدماتنا.. وإتاحة المعاملات الرقمية بمختلف الوسائل

خدمة «فتح الحسابات في دقيقة» تمثل بداية حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد

البنك يسعى إلى توفير خدمات مصرفية سهلة وآمنة لعملائه.. مقارنة بتجربته التقليدية



أعلن بنك الخليج عن إطلاق ميزة فتح الحسابات المصرفية في دقيقة، عبر الموقع أو التطبيق الإلكترونيين، وهي واحدة من مميزاته الجديدة في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها لتكريس مكانته نحو الريادة في الكويت كبنك المستقبل.



وقال البنك في بيان صحافي إن إطلاق هذه الخدمة يمثل بداية حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، حيث أصبح فتح الحساب في بنك الخليج الأسهل والأسرع في الكويت، وتنطبق هذه الميزة على جميع أنواع الحسابات المصرفية في بنك الخليج، وتتوافر لجميع العملاء من مختلف الشرائح، سواء كانوا أفرادا أو شركات.



ويسعى بنك الخليج الى توفير خدمات مصرفية سهلة ومريحة وآمنة، مقارنة بتجربة البنك التقليدية التي تعتمد على زيارة العملاء للفروع.

هذه المبادرة الجديدة هي بداية الطريق لبرنامج التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة التي تشكل جزءا من استراتيجية البنك الهادفة لمساعدة العملاء على التحكم بسهولة بتنفيذ جميع الأعمال المصرفية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم، ومن أي مكان كانوا فيه.



واستجابة لاحتياجات العملاء، طور البنك أنظمته وصمم خدماته ليصبح اليوم بإمكان العميل فتح الحسابات عن طريق الموبايل، خلال دقيقة واحدة فقط.

ويشمل هذا حساب الراتب وحساب فئة الشباب «red» وحساب الدانة وحساب التوفير، وجميع الحسابات الأخرى، حيث يحصل العميل على رقم الحساب والآيبان في التطبيق فورا بعد فتح الحساب، ويتمكن من استخدامهم مباشرة لإجراء التحويلات المالية أو للتسوق الإلكتروني مثلا.



تجربة مصرفية لا تضاهى



وفي حديثه عن هذه الخدمة الفريدة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: «نواصل العمل دائما في بنك الخليج لتقديم تجربة مصرفية لا تضاهى للعملاء، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة في الخدمة وإتاحة المعاملات عبر مختلف الوسائل الرقمية لتسهيل حياة عملائنا والاستجابة لاحتياجاتهم.



وبفضل خدمة فتح الحسابات المصرفية في دقيقة، أصبح اليوم الوصول للخدمات المصرفية أسهل على العميل، حيث بإمكانه فتح حساب على مدار 24 ساعة في اليوم، وخلال 7 أيام في الأسبوع بغض النظر عن ساعات عمل فروع البنك والعطلات الرسمية.



كما تتيح هذه الخدمة الحصول على رقم الحساب والآيبان فورا عند فتح الحساب، وتوفر عملية فتح الحساب عبر الإنترنت السرعة والسهولة اللتين تتطلبهما الحياة اليوم من خلال التكنولوجيا التي تغني العميل عن زيارة الفرع لإتمام المعاملات المصرفية.

هذه الخدمة، هي واحدة من العديد من الخدمات التي نعمل على إطلاقها حاليا لتسهيل حياة العملاء وتوفير تجربة مصرفية رائدة لهم مع بنك الخليج».



جدير بالذكر، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تماشيا مع إستراتيجية بنك الخليج ورسالته ورؤيته للمستقبل، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها ملاءمة لعملائه.

ستسمح هذه الخدمة للعملاء الحاليين والجدد بفتح أي من حسابات البنك المختلفة عبر الإنترنت دون زيارة أي من فروع البنك.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد بالكويت، حيث يشرك البنك موظفيه بالعمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يمنح «الخليج» عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.