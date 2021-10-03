جمال البراك: الجائزة تؤكد التزامنا بتعزيز مكانتنا التنافسية بالقطاع المالي والمصرفي

مستمرون بتنمية محفظة البنك الاستثمارية والمساهمة في تطوير البنية التحتية بالمنطقة



تقديراً لمساهمته في تنمية قطاع التمويل الإسلامي ودوره الفعال في سوق رأس المال الإقليمي، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) حصد المزيد من الجوائز المرموقة والعالمية لنجاحه في الإصدارات الرأسمالية والصكوك رفيعة المستوى في كل من السوقين المحلي والإقليمي، حيث أعلن البنك عن فوزه بجائزة «أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت لعام 2021» من مجلة الصيرفة والتمويل الآسيوية (ABF)، وذلك عن إصداره لصكوك بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن هذا التكريم العالمي جاء ضمن حفل توزيع جوائز «الخدمات المصرفية للشركات للعام 2021»، الذي نظمته المجلة مؤخرا عبر منصة افتراضية، وبحضور نخبة من أبرز ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية على مستوى العالم.



وتأتي جوائز مجلة «ABF» السنوية لتكرم البنوك التي تعاملت بنجاح مع صفقات مهمة أو أطلقت مبادرات مبتكرة لتقديم خدمات استثنائية لعملائها، فقد تم اختيار KIB للحصول على هذه الجائزة بعد ترشيحه ضمن فئة «الصفقات» واستيفائه لعدة معايير رئيسية شملت أبرز إنجازات الصفقة وفعاليتها وأهدافها، ومدى تأثيرها على البنك وعملائه.



علما أن الصفقة المرشحة كانت قد حققت أنسب تسعير في دول الخليج العربي إلى جانب الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين، حيث تم تسعير تلك الصكوك بمعدل ربح سنوي 2.375%، والتي قد وصل مجموع المشاركة فيها ما يقارب 2.7 مليار دولار، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة.



سجل حافل بالتكريمات



وفي هذا السياق، قال المدير العام لإدارة الاستثمار في «KIB» جمال البراك: «نحن سعداء بهذا الفوز الذي يعد إضافة بالغة الأهمية لسجلنا الحافل بالتكريمات والجوائز المرموقة، ما يؤكد التزامنا بتعزيز مكانتنا التنافسية في القطاع المالي والمصرفي، وعزمنا للاستمرار في تنمية محفظة البنك الاستثمارية والمساهمة في النمو المستدام وتطوير البنية التحتية الاستثمارية في المنطقة».



وأضاف البراك، أن جائزة مجلة «ABF» تعد واحدة من بين عدة جوائز حصدها «KIB» لهذه الصفقة المميزة، حيث نال البنك جائزة «صفقة الكويت للعام 2020» من مجلة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) ضمن جوائز صفقات العام السنوية، ما يؤكد اتباعه لنهج سليم وتبنيه لأنجح المفاهيم، فيما يتعلق بالإصدارات الرأسمالية والمشاركة في الصفقات والمعاملات المالية البارزة.



جدير بالذكر، أن مجلة «ABF» العالمية تعتبر من أشهر المنصات الإعلامية التي تخدم صناعة الخدمات المالية والمصرفية في آسيا، بما فيها إقليم الشرق الأوسط، وجوائزها تعد الأرقى بين الجوائز العالمية التي تحتفل بإنجازات قادة البنوك في المنطقة.



وقد تم تنظيم حفل توزيع جوائز «الخدمات المصرفية للشركات لعام 2021» افتراضيا وفق التدابير الصحية العالمية، وبمشاركة نحو 40 بنكا حول العالم، حيث تم تسليم الجوائز عبر العروض المرئية الرقمية للفائزين، الذين تمت مقابلتهم أيضا في الفترة من 29 يوليو إلى 31 أغسطس لمشاركة أفكارهم وآرائهم حول الفوز بأهم جوائز الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.