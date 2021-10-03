جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار تعتبر الأعلى لفائز واحد في الكويت

الجائزة السنوية الكبرى راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح «الفوز»، حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خلال حساب السحب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة للفوز بمبلغ 10 آلاف دينار ضمن السحب الأسبوعي على الجائزة الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك الفرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة بمبلغ 100 دينار فقط.



كما أن كل متوسط رصيد حساب شهري بقيمة 100 دينار سيؤهل العميل للاشتراك في السحب الأسبوعي لمرة واحدة، والسحب السنوي على الجائزة الكبرى.



وفي معرض حديثها عن طرح حساب السحب «الفوز»، قالت حنين الرميحي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: لقد أدى الوباء العالمي إلى جعل متطلبات الاستعداد والأمن المالي على رأس الأولويات بالنسبة للمجتمعات في جميع أنحاء الدولة.

وبصفتنا في طليعة البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، فنحن ملتزمون بالتشجيع على تبني ثقافة الادخار الإيجابي في أوساط المواطنين والمقيمين في الكويت. ومن دواعي سرورنا أن نتمكن من مكافأة هؤلاء على سلوكهم المالي الصائب.



وأضافت: أود الإشارة إلى أن حساب «الفوز» ينطوي على عدد من المنافع والمزايا الفريدة، ومن ضمنها أن الحد الأدنى المنخفض للإيداع يجعل من السهل على العملاء فتح الحساب، هذا بالإضافة إلى الجائزة الأسبوعية البالغة 10 آلاف دينار، وهي أعلى جائزة أسبوعية لرابح واحد في الكويت.



بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي هي عبارة عن راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، والتي توفر للعملاء الحماية والأمان وراحة البال للمستقبل.



وفي إطار السحب السنوي، سيتم تكريم فائز واحد من سعداء الحظ بالحصول على دخل ثان عبارة عن جائزة نقدية كبيرة قدرها 5000 دينار شهريا على مدى السنوات العشر المقبلة، وهذه الفرصة المذهلة التي ستغير حياة الفائز بها كليا متاحة أيضا لأولئك الذين تم إدراج أسمائهم في السحوبات الأسبوعية في الأشهر السابقة، وهو ما يتيح إمكانية الفوز لأي من العملاء الأعضاء في حساب «الفوز» من البنك الأهلي الكويتي.