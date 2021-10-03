المثنى المكتوم: الخدمة تمكن العملاء من إدارة حساباتهم ومتابعة الاستثمارات والسحب والإيداع

خالد عويضة: الخدمة بوابة إلكترونية تقدم كل معلومات أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية



في خطوة رائدة وطموحة على مستوى شركات الاستثمار المحلية والإقليمية ومن منطلق مواكبة التحول الرقمي للأعمال، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن إطلاق خدمة البوابة الالكترونية للعملاء من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وهي منصة مبتكرة تهدف لتسهيل عملية الاستثمار الرقمي.



وكشفت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي عن أن خدمة البوابة الإلكترونية الجديدة المسماة بـ «منصة العميل»، ستمكن العملاء من الوصول إلى كل الخدمات والمنتجات المقدمة بأسهل الطرق، كما تساهم في تقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمات ورفع نسبة الأتمتة، وذلك تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.



مسيرة التطوير



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية المثنى المكتوم، إ ن الخدمة تأتي استكمالا لمسيرة التطوير في الشركة، حيث ستكون بمنزلة منصة إلكترونية رقمية لتقديم كل المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بأداء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الخاصة بعملائنا والتي يتمكنون من خلالها من إدارة حسابهم ومتابعة استثماراتهم، لاسيما تنفيذ عمليات السحب والإيداع وتحديث بياناتهم متى ما تطلب ذلك.



وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة التي تطرحها «الاستثمارات الوطنية» تأتي خطوة ضمن خطة الشركة الاستراتيجية والمبادرات التي تنتهجها لتسهم بشكل كبير في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وكذلك لتطبيق أفضل الممارسات لرفع مستوى الشفافية والتواصل مع العملاء، داعيا جميع عملاء «الاستثمارات الوطنية» إلى استخدام هذه الخدمة والاستفادة منها دون الحاجة إلى مراجعة موظفي الشركة أو زيارة مكاتبنا والانتظار.



قاعدة بيانات ضخمة



أشار المكتوم إلى أن خدمة «منصة العميل» ستوفر قاعدة بيانات ضخمة تم تطويرها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والتداول الإلكتروني، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعت لمواكبة التطورات والبحث عن تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية الذكية التي تهم عملاءنا كافة وتمكنهم من الحصول على تقارير شاملة ومتكاملة، وأيضا تمهيدا لخطوات متسارعة لإعادة هيكلة كاملة لخدمات قطاع إدارة الثروات لدى الشركة.



وشدد على أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذا النوع من الخدمات الرقمية المتطورة زيادة جودة الخدمات المقدمة لعملاء إدارة الثروات من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة، وتبسيط رحلة العميل في المتابعة اليومية والتفاعل مع الشركة، مما سينعكس على مستوى رضا العميل عبر توفير خدمات تتسم بالسهولة والفعالية، وذلك في ظل التوجه المتزايد من العملاء للخدمات الإلكترونية، وبحثهم عن وسائل أكثر فاعلية تضع بين أيديهم كل ما هو جديد.



وأكد أن «الاستثمارات» تهدف عبر الخدمة الجديدة إلى إحداث تغيير جذري في مفهوم وطريقة أداء العمل والخدمات التي تقدمها الشركة آليا عبر تخطي الإطار الزمني المحدود بساعات العمل في الشركة إلى تقديم المعلومات 24 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع، حيث تسعى الشركة دوما الى إيجاد الطرق السلسة لتشجيع عملائها على استخدام الخدمة عند الحاجة اليها.



وفي النهاية، اختتم المكتوم تصريحه بأن شركة الاستثمارات الوطنية عبر قطاع إدارة الثروات ملتزمة بتقديم كل ما هو جديد لعملائها، كما نفخر بما لدينا من قاعدة متنوعة من العملاء والتي تضم نخبة من أبرز الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية، لذا فإننا نضع جودة الخدمات للعملاء على رأس الأولويات، وهو ما نحرص عليه ونعمل لتحقيقه بكل إخلاص وإتقان.



تحول رقمي



حول المزايا التي تقدمها شركة الاستثمارات في خدمتها الجديدة (منصة العميل)، ذكر نائب رئيس تنفيذي لقطاع نظم المعلومات والتداول الالكتروني في الشركة خالد عويضة، أن خطة التحول الرقمي تأتي لتلبية متطلبات السوق وزيادة سهولة وجودة خدمات العملاء، حيث ستكون المنصة متاحة مجانا لجميع عملاء «الاستثمارات الوطنية» لمتابعة استثماراتهم المختلفة وتنفيذ الطلبات.



كما تشمل تقارير أداء المحفظة الشاملة وكذلك بإمكان العميل تحديث ملف تعريف العميل (اعرف عميلك) وتنفيذ طلبات الإيداع والسحب اللاحقة وإرسال الأمر «طلب رعاية» عبر غرفة التداول من خلال شاشة مدمجة عبر أجهزتهم الشخصية، مشيرا إلى أن الخدمة ستمكن العملاء من خلالها من عرض ومتابعة جميع استثماراتهم لدى الاستثمارات الوطنية، مبينا أن هذه الخدمة الجديدة تعتبر ترجمة لإدارة علاقات العملاء بشكل متكامل، مما سينعكس إيجابيا على مستوى رضا العملاء ونوعية الخدمات المتاحة.



حلول استثمارية متنوعة



وتابع عويضة: «أيضا توفر شركة الاستثمارات الوطنية حلولا استثمارية متنوعة عبر الخدمة الجديدة مثل إدارة المحافظ الاستثمارية والتداول في أسواق رأس المال وصناديق الملكيات الخاصة مثل إدارة الأموال وإدارة العقار وجميع الخدمات المصرفية الاستثمارية والبديلة بالإضافة إلى الصفقات الخاصة».

وأشار عويضة إلى أن الشركة قائمة على تطوير الابتكار وخدمات العملاء والمحافظة على الأفضلية في السوق المحلي، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الشركة المطلق على اتباع أفضل معايير الحوكمة التي أقرتها هيئة أسواق المال، مما يعكس ثقة كبيرة لدى العملاء، وبالتالي قدرتها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين والتواصل المؤسسي.