أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع عقد تبادل مشترك مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتولي خدمات المناولة الأرضية في مطار الكويت الدولي - مبنى الركاب رقم 1 (T1)، والذي يأتي في إطار سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل لتوسيع نطاق خدمات المناولة المقدمة لشركات الطيران الأخرى العاملة في مطار الكويت الدولي وتبادل الخدمات مع الشركات الأخرى.



وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن توقيع عقد تبادل مشترك مع الخطوط الملكية الأردنية لتقديم خدمات المناولة للملكية الأردنية في مبنى الركاب (T1) على أن تقدم (الملكية) خدمات المناولة الأرضية لـ (الكويتية) في مطار عمان الدولي، حيث يعد هذا التبادل مهم للغاية في تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين والسعي نحو تطويرها في كل ما يخص قطاع الطيران ليعود بالمصلحة والفائدة على الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية الأردنية للوصول إلى تحقيق أهدافهم المرجوة.



وأضاف أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على توفير جميع خدمات المناولة الأرضية المناسبة والمميزة وذات الكفاءة العالية لعملائها الكرام من شركات الطيران فضلا عن توفير خدمات الأمن والسلامة للطائرة والركاب التي تعتبر إحدى أهم مبادئ الشركة التي تسعى دائما إلى تحقيقها، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تستخدم دائما أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة بما يتواكب مع مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي التجاري ابتداء من إنهاء إجراءات سفر الركاب وتزويدهم ببطاقات الصعود إلى الطائرة وقبول أمتعتهم ثم تحميلها على الطائرة، وتقديم المساعدة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل دخولهم إلى الطائرة عبر الممرات المخصصة لهم.



هذا، واحتفلت الخطوط الجوية الكويتية مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتقديم خدمات المناولة الأرضية عبر أولى الرحلات التي انطلقت صباح أمس الأول (الجمعة) من مبنى الركاب رقم 1 (T1) متجهة إلى عمان، ودشن الحفل مساعد مدير دائرة الخدمات الأرضية - مطار الكويت الدولي في الخطوط الجوية الكويتية مزيد المطيري، ومدير خدمات مطار الكويت الدولي في الملكية الأردنية محمد الخب، كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في «الكويتية» و«الملكية».