في أوائل ثمانينيات القرن الماضي أصبح مدير محفظة يدعى بيتر لينش أحد أشهر المستثمرين في العالم، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا في إدارة صندوق «فيديلتي ماجلان».



وحين تولى لينش إدارة الصندوق عام 1977، كانت أصول الصندوق تبلغ 20 مليون دولار، وبين عامي 1977 و1990 تمكن لينش من تحويله الى أكبر صندوق استثماري في العالم، حيث حقق عائدا سنويا بلغت نسبته 29.2% خلال هذه الفترة، وقد تمكن لينش من ذلك باتباع ثلاثة مبادئ أساسية. وفيما يلي أبرز 3 مبادئ أساسية للاستثمار لدى بيتر لينش:



1 ـ اشتر ما تفهمه فقط



يرى لينش أن أعظم أدوات البحث عن الأسهم لدى الأشخاص هي أعينهم وآذانهم والحس السليم، وكان يفتخر بكونه توصل إلى العديد من الأفكار الرائعة الخاصة بالأسهم أثناء تجوله في متجر البقالة، أو خلال حديثه مع أصدقائه وعائلته.



ويمتلك جميع الأشخاص القدرة على تحليل الأمور خلال جميع الأوقات أثناء مشاهدتهم التلفزيون وقراءتهم الصحف أو استماعهم للراديو، أو أثناء سيرهم في الشارع، ويمكنهم اكتشاف أفكار استثمارية جديدة في أي لحظة، وإذا كان هناك شيء ما يجذبهم كمستهلكين فقد يمثل فرصة جيدة للاستثمار.



2 ـ قم بكل واجباتك



من المهم ألا يفهم الأشخاص بساطة لينش على نحو خاطئ، فبساطته لا تعني عدم القيام بالبحث الجاد، فالبحث الدقيق كان أساس نجاحه، ويسلط لينش الضوء على ثلاث قيم أساسية يجب توافرها في أي سهم يستحق الشراء وهي:



ـ نسبة المبيعات: إذا لفت نظر المستثمر منتج أو خدمة فعليه أن يتأكد أنه يحقق نسبة مبيعات عالية، لأنه حتى ولو كان المنتج رائعا لكنه لا يشكل سوى 5% فقط من مبيعات الشركة، فسيكون له تأثير ضئيل على صافي أرباح الشركة.



ـ نسبة السعر والأرباح إلى النمو: يحتاج المستثمر إلى البحث عن الشركات التي تتمتع بنمو كبير في الأرباح وتقييمات معقولة.



ـ التدفقات النقدية: من المهم أن يختار المستثمر الشركات التي لديها تدفقات نقدية قوية، ونسب دين منخفضة.



3 ـ الاستثمار على المدى الطويل



في حين يتجه العديد من مديري الصناديق إلى بيع أسهمهم الرابحة والاحتفاظ بأسهمهم الخاسرة، يرى لينش أن ذلك أشبه باقتلاع الزهور وسقي الحشائش الضارة، وينصح المستثمرين باتباع استراتيجية الاستثمار على المدى الطويل.



وعندما كان لينش يدير صندوق «فيديلتي ماجلان» كان يبحث عن الأسهم التي تتضاعف قيمتها بنسبة 1000%، ولإيجاد مثل هذه الأسهم ينصح لينش المستثمرين بعدم بيع السهم عندما يرتفع ثمنه بنسبة 40% أو حتى 100%.