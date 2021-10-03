طارق عرابي



تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا فكرة إصدار تراخيص جديدة تحت مسمى «بقالة بحرية»، وذلك في خطوة تهدف إلى خدمة رواد ومرتادي البحر.



مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن وزارة التجارة تعمل على قدم وساق لإصدار ذلك الترخيص، وذلك بعد تلقيها عددا من طلبات المواطنين لإنشاء بقالة بحرية على متن القوارب البحرية، وذلك لخدمة الرحلات البحرية و«الحداقة»، مشيرة إلى أن البقالة البحرية ستوفر مختلف أنواع المنتجات الغذائية والمياه والعصائر والمثلجات والسجائر وغيرها من المنتجات التي يحتاجها المستهلك. وفي حال تم إقرار هذا المبدأ، فإن وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة لتحديد الاشتراطات والمواصفات التي يتطلبها هذا النوع من الأنشطة التجارية.