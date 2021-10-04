محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن شركة نفط الكويت أبرمت عقدا مع شركة جلف كرايو التي تتخذ من دبي مقرا لها، تقوم الأخيرة بموجبه بتوريد غاز ثاني أكسيد الكربون السائل لمشروعين تجريبيين تنفذهما شركة نفط الكويت.



وقالت الشركة الإماراتية التي تعتبر المزود الرئيسي للغازات الصناعية، إنها ستمد شركة نفط الكويت بالغاز السائل لاستكمال مشروعين لاستخلاص الغاز المعزز باستخدام ثاني أكسيد الكربون في حقل الروضتين النفطي في الكويت.



من جانبها، قالت شركة نفط الكويت في بيان إن شركة جلف كرايو شاركت في عقد تجريبي من الباطن لتكسير رغوة حامض ثاني أكسيد الكربون مع شركة نفط الكويت.



وتم التعاقد مع الشركة من خلال شركتي خدمات حقول النفط الكبرى هاليبرتون وشلمبرجير الأميركيتين، وهما المقاولان الرئيسيان المنفذان للمشاريع التجريبية في الكويت، لتوريد أكثر من 1000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون السائل إلى حقل نفط الروضتين.

ولفتت المجلة إلى ان طاقة استهلاك كل خزان أكثر من 400 طن متري في غضون ساعات قليلة، ما يؤدي في المقابل إلى إذابة كتل كربونات الكالسيوم وإطلاق الغاز الطبيعي المحاصر في طبقات الصخور، فيما سيبقى جزء من ثاني أكسيد الكربون المحقون في خزانات شركة نفط الكويت مخزونا بأمان داخل التكوينات الجيولوجية في الحقول النفطية.