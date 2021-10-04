أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف عن فوزها وإحدى شركاتها التابعة بمناقصتين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمباني، بمبلغ إجمالي قدره 3.18 ملايين دينار.



وقالت «تنظيف»، في بيان على موقع «البورصة» امس، إن المناقصة الأولى بقيمة 1.314 مليون دينار، ومدتها 3 سنوات، وتمت ترسيتها على الشركة، موضحة أن المناقصة تتعلق بأعمال تنظيف المباني التابعة لـ «التطبيقي».



وأوضحت أن المناقصة الثانية بقيمة 1.865 مليون دينار، ولمدة 3 سنوات، وتمت ترسيتها على الشركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة، والمملوكة بالكامل لـ «تنظيف»، وتتعلق بأعمال تنظيف المباني (ثاني أقل الأسعار) التابعة



لـ «التطبيقي» أيضا.



وبينت الشركة أن نسبة الأرباح المتوقعة من تنفيذ العقدين الأول والثاني تمثل 2% تقريبا من قيمة العقد، مع احتمال الزيادة أو النقصان تبعا لظروف السوق والتنفيذ.