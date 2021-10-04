أعلنت مبرد القابضة عن قيام الشركة بشراء حق انتفاع قسيمة (عقار) بمنطقة الري، وذلك بمبلغ قدره 1.55 مليون دينار.



وقالت «مبرد» في بيان على موقع «البورصة» أمس، إن شراء العقار المذكور أعلاه سيترتب عليه زيادة العقارات الاستثمارية بمبلغ 1.55 مليون دينار، وزيادة الإيرادات بقيمة الإيجارات المحصلة من العقار.



وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للصفقة سيظهر ضمن البيانات المالية للربع الرابع من العام الحالي (2021).



وكانت أرباح «مبرد» قفزت بنحو كبير نسبته 1065% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 699 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 60 ألف دينار في الفترة المماثلة من عام 2020.