أكد البنك الأهلي المتحد مجددا نجاحاته المتحققة في مجال تقنية المعلومات، حيث توجت مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المتخصصة البنك بجائزة «أفضل ابتكار في مجال تقنية المعلومات للأعمال بالكويت للعام2021 وذلك للعام الثاني، بعد أن نال نفس الجائزة في العام 2019.



جاء حصد البنك لهذه الجائزة بناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها إدارة تقنية المعلومات، ومن أبرزها، التركيز الأساسي للبنك على التحول الرقمي الذي ساهم في تقديم أداء متميز وتوفير تجربة فريدة لعملاء البنك على مر السنين، حيث يعد البنك الأهلي المتحد بنكا رائدا وذلك بفضل ممارساته المصرفية المتميزة والتي تعزز رؤيته الراسخة في تقديم الحلول القائمة على التحول الرقمي وتوفير تجربة استثنائية لعملائه، وكذلك نجاح البنك في تحقيق هذا الإنجاز بفضل فريقه لتقنية المعلومات الذي يتمتع بالكفاءة العالية وخبرة واسعة في إدارة المشاريع التقنية والدعم الفني للأنظمة، وذلك بالإضافة إلى حرص البنك على العمل من خلال أحدث التقنيات على إنشاء نموذج مصرفي رقمي جديد، حيث دشن البنك الأهلي المتحد مجموعة كبيرة من الابتكارات الرقمية العصرية التي تعتبر جديدة نسبيا ومبتكرة في القطاع المصرفي، والتي تشمل تطوير وإضافة خدمات أجهزة الصراف الآلي المبتكرة والتفوق التشغيلي من خلال استخدام الروبوتات والخدمات المصرفية عبر النقال والتطبيقات المصرفية عالية المرونة، وغيرها من الابتكارات.



وتعد الخدمات التي يقدمها البنك واعدة للعملاء الذين يسعون إلى الشمول المالي المستدام، وبهذا النهج، يستطيع البنك أيضا اكتشاف طرق جديدة وأكثر فاعلية لتقديم خدمات متفوقة في الأنظمة المصرفية ونماذج الأعمال المعاصرة، وقد ساهمت كل هذه العوامل بشكل كبير في فوز البنك الأهلي المتحد بالكويت بهذه الجائزة.



وقد تم تقرير منح الجائزة للبنك بعد قيام فريق التقييم الداخلي، بمجلة التمويل الدولية بإجراء التقييم لكل المرشحين المستوى الأول من التقييم ثم تم تحويل كافة التفاصيل إلى وكالة التقييم الخارجي لإجراء المستوى النهائي للتقييمات، وبعد ذلك تم إعلان الفائز بالجائزة على موقع المجلة على الإنترنت. ويتم اختيار الفائز عن طريق نظام نقاط التي تتضمن نتائج تقرير التقييم الأولى، وتصنيف من الشركاء في مجال البحوث الخارجية جنبا إلى جنب مع آراء خبراء الصناعة المصرفية.



وفي تعليقها على هذه الجائزة، قالت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: تأتي هذه الجائزة الجديدة كإضافة متميزة إلى سلسلة الجوائز والإنجازات التي حققها البنك، والتي تؤكد مجددا على نجاحه اللافت في تطوير بنيته وأنظمته التقنية مما ينعكس على زيادة قدرة البنك على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه وخاصة في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتي قدمت العديد من التحديات والفرص في آن واحد، مما سمح لنا بإبراز قدراتنا على تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات عملائنا، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية.



وقال عبدالله جراغ مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلي المتحد: تأتي هذه الجائزة لتعزز من مساعينا الرامية إلى الاعتماد على أحدث التقنيات المصرفية لنتمكن من الاستمرار في التطور والنمو، وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على مواصلة جهودنا في تطوير تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت أداة تمكين استراتيجية في تحقيق قدرة المصارف على المنافسة في ظل التغيرات التقنية المتلاحقة.