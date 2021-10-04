أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل منهم بجائزة 5000 دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:



هاجر خليل الصايغ وكامل خليل الصايغ، سيدة زهراء المهري، وليد خالد العقيل، بسمة طالب النقيب، ايمن عياد شحاتة.



بالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.



وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.