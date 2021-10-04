أعلن بنك بوبيان عن إطلاق «أكاديمية بوبيان الرقمية» Boubyan Digital Academy للتكنولوجيا الرقمية التي تعد ثاني أكاديميات مشروع Boubyan Business School، وذلك بالتعاون مع شركة Pega العالمية بهدف إتاحة فرصة التدريب والتوظيف لحديثي التخرج من تخصصات علوم الكمبيوتر من الكوادر الوطنية الشابة، تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.



وصرح الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري، أنه في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية تمكن بنك بوبيان من تحقيق نجاحات وإنجازات عديدة مقدما سلسلة من الخدمات والمنتجات الرقمية لأول مرة على مستوى الكويت.



وحول مشروع «أكاديمية بوبيان الرقمية» أكد التويجري أنها تعد إحدى الأفكار القائمة على الإبداع والابتكار المعتمد أساسا في إدارة البنك، حيث نسعى من خلاله إلى استقطاب مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة والمميزة من حديثي التخرج من تخصصات علوم الكمبيوتر وغيرها من التخصصات المماثلة ومنحهم التدريب المناسب والفرصة للالتحاق ببيئة عمل تتناسب مع استراتيجية البنك نحو تحقيق الريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.



من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد: أعلنا في وقت سابق عن إطلاق Boubyan Business School التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت في التدريب، والتي جاءت من منطلق بناء ثقافة التعلم المستمر التي يتبناها البنك لتحقيق التميز ونشر مفهوم التطوير المستمر وبناء كوادر وطنية داخل المؤسسة وبين أفرادها بالإضافة إلى وضع خطط تطوير وتدريب بالتعاون مع شركاء عالميين تسهم في تنمية مواهب مواردنا البشرية.



وأضاف أن بنك بوبيان يواكب التطورات المتلاحقة والمتسارعة على صعيد الخدمات الرقمية انطلاقا من توجهه نحو التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع المعاملات اليومية، مؤكدا أن بوبيان يعد من أولى المؤسسات الداعمة للاستثمار البشري في جميع المجالات خاصة الإبداع والابتكار الرقمي.



وحول «أكاديمية بوبيان الرقمية»، أوضح الحماد أنه برنامج صمم خصيصا للكوادر الوطنية من خريجي تخصصات علوم الكمبيوتر وما يماثلها لبدء حياتهم المهنية ومسارهم المهني وتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مبينا أنه تم إعداد برنامج شامل يعنى بتطوير المهارات التقنية للخريجين المتميزين في هذه التخصصات وإعدادهم لتولي أدوارهم المستقبلية.



وأضاف أن المتدربين من حديثي التخرج سيخضعون خلال فترة البرنامج الممتدة لـ 3 أشهر لرحلة تعليمية تتضمن مجموعة من النماذج التدريبية التقنية والبرامج والاختبارات والعروض التقديمية والمشروعات المعدة لهم من قبل مؤسسات عالمية مثل ISACA وIIBA وPMI وMicrosoft وPega ومؤسسات عالمية أخرى، وذلك لصقل مهاراتهم التي تساعدهم على الالتحاق ببيئة عمل قائمة على خلق الأفكار وتحفيز الإبداع مثل بنك بوبيان.



وأكد الحماد أن بنك بوبيان يعتبر واحدا من أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب بيئة العمل التي يوفرها والتي تتسم بالإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الشابة وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء.