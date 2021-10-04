في سياق خطة شركة وفرة للاستثمار الدولي لإعادة هيكلة المسميات الوظيفية بناء على قرار مجلس إدارة الشركة، أعلنت مسؤول أول تطوير الموارد البشرية في شركة وفرة للاستثمار الدولي مريم العتيبي عن إجراء تغييرات تنظيمية على الهيكل الإداري للشركة ووضع هيكل تنظيمي جديد لكل إداراتها.



وقالت العتيبي إن الهيكل التنظيمي الجديد لقطاعات الشركة يواكب استراتيجية الشركة الممتدة حتى 2023 القائمة على أن الموظفين أحد أهم أصول الشركة، مضيفة أن التغييرات شملت إعادة تسمية لبعض الإدارات ونقل تبعية بعض الإدارات إضافة إلى تغيير عدد من المسميات الوظيفية وتعيين كوادر جديدة، وذلك في إطار تحسين أداء الشركة ورفع إنتاجيتها وتهيئة هيكلها الإداري لتنفيذ استراتيجية العمل الجديدة.



وأكدت أن إعادة الهيكلة في الشركة جاءت تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للشركة وسعيا لدعم النمو المستمر لاستثمارات الشركة المالية، وإدارة العمليات بشكل متكامل ومستدام لتحقيق القيمة المثلى للمستثمرين، مشيرة الى أن الشركة تسعى الى الوصول الى مكانة ريادية وتشكيل علامة فارقة في القطاع الاستثماري من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات البشرية وخلق ثقافة تحسين الإنتاجية بالاستفادة من البرامج التقنية التي تؤمن التحليل والتقييم والدقة في العمل بما يخدم تحقيق الاهداف الأساسية للشركة والقدرة على المنافسة عبر استخدام البرامج التقنية المناسبة وتأمين التدريب المستمر لمواردها البشرية.



وفي هذا الصدد، كشفت العتيبي عن ان الهيكل التنظيمي الجديد في الشركة يتضمن وجود إدارة صانع السوق، حيث تعتبر «وفرة» من أولى شركات الاستثمار التي تقوم باستحداث هذه الإدارة المهمة لاسيما ان صانع السوق هو الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقا للضوابط الصادرة عن هيئة أسواق المال أو المعتمدة منها، مشيرة الى ان صانع السوق يوفر السيولة للورقة المالية من خلال توفير آلية للشراء والبيع عند التداول.



كما أعلنت العتيبي عن تدشين نظام SAP لكل قطاعات الشركة، الذي يعتبر الجيل الجديد من مجموعة برنامج الساب التجاري ضمن خطة الشركة للتحول الرقمي في جميع قطاعات العمل باستخدام احدث التقنيات وأيضا لدعم قدرات موظفي الشركة وتعزيز وسائل الاتصال والتعاون معهم.



وأضافت أن التحول الرقمي للشركات بات من الضروريات في الوقت الحاضر، حيث يعنى بتطوير عمليات المؤسسات من خلال تغيير أسلوب عملها معتمدة في ذلك على مجموعة متكاملة من الحلول التي تعمل على تسيير العمليات بصورة أكثر سهولة، وتبسط إجراءات الإدارة التنظيمية بما يمكن الموظفين من أداء مهامهم اليومية بفاعلية.