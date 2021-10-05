68.9 مليون دينار استثمارات كويتية خرجت من «بورصة الكويت» منذ 2021

الخليجيون سحبوا استثمارات من السوق بقيمة 51.13 مليون دينار خلال 9 أشهر



علاء مجيد



شهدت بورصة الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، تعاملات شرائية مكثفة من جانب المستثمرين الاجانب، حيث جاء ذلك في ظل الأداء القوي الذي سجلته بورصة الكويت خلال الـ9 أشهر الماضية، بالاضافة الى بعض المؤشرات الايجايبة الأخرى التي دعمت النشاط الشرائي بالسوق وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط.



كما حققت الشركات المدرجة خلال العام الحالي نتائج مالية إيجابية، الامر الذي عزز حالة الزخم الشرائي على الأسهم الكويتية من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.

بجانب تسارع وتيرة التطعيم والتفاؤل بتحسن البيئة التشغيلية في ظل ارتفاع النفط الى مستويات قوية.



صافي مشتريات الأجانب



وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت من خلال قيامهم بعمليات شراء مكثفة بالاسهم الكويتية وذلك بصافي شراء بلغ 120.04 مليون دينار.



وتركزت مشترياتهم عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 144.12 مليون دينار بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 19.05 مليون دينار، كما اتجه صافي تعاملات الأفراد الى البيع بقيمة 5.02 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم في سبتمبر، حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بلغ 32.15 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 36.65 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 3.54 ملايين دينار، كما اتجه صافي تعاملات الأفراد الى البيع بقيمة 947.9 ألف دينار.



مبيعات كويتية



وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة الكويتية، فقد بلغ صافي تعاملاتهم خلال الـ9 أشهر الاولى من العام الحالي بالبيع بقيمة 68.91 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين في التسعة أشهر الأولى من خلال الافراد بقيمة 46.9 مليون دينار.



كما حققت تعاملات محافظ المؤسسات والشركات صافي تعاملات بيعية بلغت 22.31 مليون دينار، وبلغت تعاملات محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 831.5 ألف دينار بينما حقق محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات شرائية بلغت قيمتها 1.130 مليون دينار.



وخلال تعاملات شهر سبتمبر بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 17.76 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال الافراد بقيمة 17.81 مليون دينار.



كما بلغت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 17.73 مليون دينار وبلغت محافظ صناديق الاستثمار بصافي تعالمات بيعية بلغت قيمتها 12.83 مليون دينار، بينما اتجه صافي تعاملات المؤسسات والشركات الى الشراء بصافي بلغ قيمته 30.61 مليون دينار.



مبيعات خليجية



خالفت تعاملات الخليجيين نهج الاجانب في الـ9 أشهر الاولى من العام الحالي فقد بلغ الاستثمار البيعي لهم بقيمة 51.13 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات، حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 35.93 مليون دينار.



كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 15.38 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 126.3 ألف دينار ومحافظ العملاء حققت ايضا صافي تعاملات شرائية بلغت قيمتها 58.9 ألف دينار خلال الـ9 أشهر الماضية.

وخلال تعاملاتهم بشهر سبتمبر الماضي، فقد حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بلغت قيمته 14.38 مليون دينار حيث تركزت مبيعات الخليجيين في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض بيع بقيمة 9.36 ملايين دينار.



كما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي مبيعات بقيمة 2.66 مليون دينار وحققت محافظ الأفراد الخليجيين صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.33 مليون دينار وايضا حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 15.7 ألف دينار.



الحسابات النشطة.. تواصل الصعود



شريف حمدي



ارتفعت حسابات التداول النشطة بنهاية تعاملات سبتمبر، لتواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد كسر موجة انخفاضات دامت لـ 3 أشهر خلال اشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية.

وساهم ارتفاع اعداد حسابات الكويتيين والخليجيين في مواصلة التحسن، وذلك بارتفاع اعداد الحسابات النشطة لهم مقابل تراجع الاعداد بالنسبة للأجانب.



وارتفع عدد الحسابات النشطة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بشهر اغسطس الذي سبقه، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة في الشهر الماضي 19.22 حساب مقارنة بـ 19.08 حسابا في اغسطس، بإجمالي ارتفاع 143 حسابا.

لترتفع نسبة الحسابات النشطة بنهاية اغسطس الماضي إلى 4.7% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لاحصائيات البورصة بنهاية شهر اغسطس والتي تقدر بـ409.281 حسابات، وبهذا الارتفاع في اعداد الحسابات النشطة، بلغت نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.3% من اجمالي حسابات التداول.



وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 0.9%، إذ بلغ العدد 17.417 حسابا نشطا ارتفاعا من 17.260 حسابا في الشهر قبل الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 370.100 حساب.



كما ارتفعت عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 5% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل عدد الحسابات إلى 314 حسابا، وذلك ارتفاعا من 299 حسابا الشهر قبل الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4101 حساب.



فيما تراجعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 1.9% في الشهر الفائت مقارنة بالذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1492 حسابا مقارنة بـ 1521 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للاجانب 15.857 حسابا.