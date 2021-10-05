قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالعزيز المرزوق، إن الشركة نجحت في ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 350 مليون دولار.



وأوضح المرزوق في تصريح صحافي أن هذا إصدار يعتبر الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال، وسيتم استخدام متحصلات الإصدار في تمويل المشاريع المستدامة ذات الأنشطة الخضراء والمشاريع ذات المنافع الاجتماعية وفقا لإطار التمويل المستدام.



وأضاف ان «بيتك كابيتال» قامت بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك، بالإضافة إلى أحد مديري الاكتتاب الرئيسين للإصدار، والذي شهد طلبا كبيرا من مستثمرين إقليميين ودوليين تجاوز عددهم 180 مستثمرا، حيث بلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على 12 ضعفا، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125% سنويا، وقد تم إدراجها في سوق إيرلندا للأوراق المالية.



وأشار إلى أن مدة الإصدار 10 سنوات و3 أشهر من تاريخ الإصدار، مع وجود خيار استرداد الصكوك بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، حيث حصد الإصدار تغطية كبيرة بوقت قياسي مستقطبا المستثمرين من المنطقة وحول العالم، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى.



وأشار المرزوق إلى أن «بيتك كابيتال» حرصت على تحقيق تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يحقق بناء علاقات ثقة وتعاون مع المستثمرين وضمان أقصى انتشار وأكبر إقبال على منتج الصكوك.



يعتبر الإصدار إضافة جديدة إلى سجلات «بيتك تركيا» في سوق الصكوك، واستمرارا لسلسلة الإصدارات الناجحة التي قام بها، والتي تساهم بصورة كبيرة في نمو البنك، وتعكس قدرته على استقطاب الأموال من الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الثقة في متانة وضع البنك وخططه التوسعية.



وينسب إلى «بيتك تركيا» الفضل بإصدار أول صكوك دولية لمؤسسة تركية في عام 2010، وفتح باب إصدارات الصكوك للبنوك والمؤسسات التركية، تلته إصدارات عديدة بالدولار وإصدارات رأس المال للشريحتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى إصدار بعملة الرينجيت الماليزي في عام 2015 من خلال إنشاء برنامج للصكوك بقيمة ملياري رينجيت، وساهمت هذه الإصدارات في ترسيخ مكانة «بيتك تركيا» في سوق الصكوك العالمي، وحيازته اهتمام المستثمرين في أنحاء العالم.



كما يعزز هذا الإصدار الدور البارز لـ «بيتك كابيتال» في أسواق رأس المال والصكوك، ويؤكد الثقة التي يوليها المصدرون للشركة والخبرات والكفاءات والإمكانات لديها، التي تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية لعملائها من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، ويعزز ريادة مجموعة «بيتك» ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك.