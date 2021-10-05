علاء مجيد



شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال اغسطس الماضي ليصل الى مستوى 41.2 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.72% وبقيمة بـ298 مليون دينار، مقارنة بيوليو الماضي البالغ 40.9 مليار دينار، بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 3.77% مقارنة بمستوياته في اغسطس 2020 البالغة 39.7 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.



ويأتي هذا الارتفاع الشهري في الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال أغسطس الماضي، بدعم من الارتفاع الكبير الذي شهدته القروض المقسطة، والتي تمنح للمواطنين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، حيث ارتفعت بقيمة 196 مليون دينار، وبنسبة 1.45%، لتبلغ مستوى 13.64 مليار دينار بنهاية أغسطس، بالمقارنة بـ 13.451 مليار دينار بنهاية يوليو.



وتواصل بذلك القروض المقسطة ارتفاعاتها الكبيرة منذ بداية العام الحالي، حيث حصل المواطنون على 936 مليون دينار قروضا سكنية من البنوك التجارية الكويتية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، لتصل بذلك القروض المقسطة إلى أعلى مستوياتها تاريخيا.



وبالمقابل، شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 2.6% وبقيمة 44 مليون دينار بنهاية اغسطس الماضي لتصل الى 1.73 مليار دينار، مقارنة بـ 1.69 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي.



كما ارتفعت ايضا القروض الموجهة لشراء اوراق مالية بارتفاع شهري بنسبة 1.39% لتسجل مستوى 2.61 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، بالمقارنة بـ2.57 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 4.4% مقارنة بمستوياتها بنهاية اغسطس 2020 والبالغة 2.5 مليار دينار.



بينما شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 0.82% لتسجل مستوى 2.06 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، بالمقارنة بـ 2.08 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 13.8% بالمقارنة بمستوياتها بنهاية اغسطس 2020 والبالغة 1.816 مليار دينار.



ارتفاع الودائع



وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت بنسبة 1.12% لتصل الى 44.4 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، بالمقارنة بمستوى 43.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة بمستوياتها بنهاية أغسطس 2020 فقد انخفضت بشكل سنوي بنسبة 2.37% وبقيمة 1.08 مليار دينار، مقارنة بـ 45.47 مليار دينار بنهاية اغسطس 2020.



ورفعت الحكومة على ودائعها خلال اغسطس الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.28 مليارات دينار وبنسبة 5.22% مقارنة بـ 6.92 مليارات دينار وبشكل سنوي فقد انخفضت بنسبة 2.64% مقارنة بمستوياتها في اغسطس من العام الماضي البالغة 7.47 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 193 مليون دينار من ارصدتها خلال عام.



وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.86% شهريا خلال شهر اغسطس لتصل الى 35.05 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 300 مليون دينار من ودائعه بالدينار.



بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغت 791 مليون دينار عن مستويات اغسطس من العام الماضي البالغة 35.84 مليار دينار وبنسبة 2.20%.



وخلال اغسطس، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث انخفضت بنسبة 7.67% لتصل الى مستوى 2.05 مليار دينار بنهاية اغسطس مقارنة بـ2.22 مليار دينار بنهاية يوليو، كما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي بنهاية اغسطس بنسبة 4.5% بانخفاض 97 مليون دينار عن مستويات اغسطس 2020 والبالغة 2.15 مليار دينار.