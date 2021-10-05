اختتم بنك برقان حملة تحدي المليونير التي تم تنظيمها لتعزيز تجربة العملاء المصرفية من خلال مكافأتهم بنقاط برنامج مكافآت برقان. وتم بعد إجراء قسم إدارة البطاقات للسحب بحضور عبدالعزيز أشكناني ممثل وزارة التجارة للإعلان عن أسماء الفائزين الـ 3 بنقاط المكافآت. تم إطلاق حملة تحدي المليونير في شهر يوليو الماضي لمنح حاملي بطاقات برقان الائتمانية الفرصة للدخول في السحب والفوز بـ 3 ملايين نقطة من برنامج مكافآت برقان. وقد أتاحت الحملة للعملاء كسب نقاط برنامج الولاء وزيادة فرصهم في الفوز مع كل عملية شراء باستخدام بطاقاتهم الائتمانية داخل الكويت أو خارجها.



برنامج مكافآت برقان مصمم ليوفر لحاملي بطاقات برقان الائتمانية تجربة مصرفية جديدة كليا من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المزايا في عدة مجالات منها السفر والتسوق. ويتم تسجيل حاملي بطاقات الائتمان تلقائيا في البرنامج ليكسبوا نقاط المكافآت مع كل دينار ينفقونه باستخدام بطاقتهم. ويقدم البرنامج العديد من خيارات الاسترداد لتناسب احتياجات العملاء وأساليب حياتهم المختلفة، بما في ذلك الاسترداد النقدي واستبدال النقاط بتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والقسائم الإلكترونية أو أميال الطيران لشركة الخطوط الجوية القطرية.



قال ساكت جاجو، رئيس إدارة البطاقات في بنك برقان، تعليقا على اختتام الحملة: في البداية أود أن أهنئ باسم بنك برقان الفائزين الثلاثة بتحدي المليونير، أنور عبدالله عبدالرضا، اريفاهار طوخمانيان، جابر أسامة الكاظمي. إن حملة تحدي المليونير هي تأكيد آخر على جهود البنك المتواصلة للارتقاء بتجربة عملائنا وتعزيز مزايا بطاقاتنا من خلال مكافآت فريدة تضيف قيمة استثنائية لأسلوب حياة عملائنا.



من جهته، قال عبدالله المقصيد، رئيس وحدة منتجات البطاقات في البنك: يمنح بنك برقان لحاملي بطاقاته الائتمانية مجموعة متنوعة من المزايا بما في ذلك قبولها محليا وعالميا، وأعلى مستويات الأمان، بالإضافة إلى المرونة وسهولة استخدامها في المعاملات المالية سواء السحب النقدي أو التسوق في المحلات وعبر الإنترنت. وتماشيا مع استراتيجيتنا التي تركز على رضا العملاء وراحتهم، نواصل تطوير منتجاتنا المصرفية وتنويع عروضنا لتقديم حلول مميزة ورائدة بالإضافة إلى الراحة والأمان لتلبية احتياجات عملائنا وضمان تجربة مميزة تلائم مستوى توقعاتهم. تؤكد حملة تحدي المليونير نجاح برنامج مكافآت برقان الذي يشهد على التزام البنك بالوفاء بوعده بالتميز في تقديم تجربة مصرفية استثنائية من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة والخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة، فضلا عن الحملات والعروض المتنوعة التي تضيف قيمة مميزة للعملاء.



.. ويُعلن الفائز بسحب «الثريا للراتب»



أعلن بنك برقان عن فوز بولابارامبيل سودهاكاران، في سحب حساب الثريا للراتب الشهري الذي فاز بجائزة بقيمة 10 آلاف دينار.



وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب، بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات، ومنها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته، بالإضافة إلى ذلك، الاستفادة من العروض والخصومات على مدار العام، كما يمكن للعملاء الراغبين بفتح حساب الثريا للراتب، زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان والحصول على المعلومات اللازمة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.