أعلنت شركة عقارات الكويت عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعها السكني دومس، في إمارة دبي، موضحة ان المشروع عبارة عن مجمع سكني على مستوى عالمي وطراز حديث، يهدف الى تلبية احتياجات موظفين قطاع الضيافة المتنامي في دبي، عبر توفير السكن الملائم لهم.



وقالت الشركة في بيان صحافي، انه مع التطور والتركيز على رفع مستوى المعيشة لموظفي قطاع الضيافة، يوفر مشروع دومس العديد من المزايا من حيث راحة المستأجرين وتزويدهم ببيئة آمنة للاسترخاء، كذلك توفير العديد من الأنشطة، ومجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية منها حمام سباحة، ملعب كرة سلة، ملاعب كريكيت، وملاعب كرة الطائرة وغيرها، للاستمتاع في مكان معيشتهم وتشجيعهم على الإقامة الطويلة في المشروع.



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس للاستثمار والاستحواذ في شركة عقارات الكويت فهد الشملان: «تبلغ مساحة المبنى 200 ألف قدم مربع مشيد على مساحة 44 ألف قدم مربعة، ويستوعب 1000 مستأجر كحد أقصى. لم تكن نية الشركة منذ بداية المشروع الالتزام بالمعايير الدولية السكنية لموظفي قطاع الضيافة فقط، بل تجاوزها. وقد أتى هذا بثماره، حيث القبول الكبير الذي حظيت به المرحلة الأولى من المشروع من قبل مديري الموارد البشرية والشركات الكبرى وشركات قطاع ضيافة، علما أن المبنى مؤجر بالكامل قبل افتتاحه».



وتأتي هذه المرحلة ضمن 5 مراحل من المقرر تسليمها خلال السنوات القادمة، بهدف استيعاب 4000 ساكن، مع الاستمرار في تطوير هذا النوع من المباني والمشاريع لما لها من أهمية وعائد مجز للشركة.