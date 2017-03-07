جيجينهايمر:مبادرة TIP ستعملعلى تقليص الفجوة الرقمية وستضمن وصولاً أوسع للإنترنت

أعلنت مجموعة «زين» أنها انضمت إلى المبادرة العالمية Telecom Infra Project - TIP، المبادرة المشتركة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العملاقة، التي تستهدف تطوير تقنيات جديدة، وإعادة تصور المقاربات التقليدية للبناء، ونشر البنى التحتية لشبكات الاتصالات على مستوى العالم.

وأفادت المجموعة، التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط، بأن المبادرة انطلقت بمشاركة كبرى الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تبنتها منذ التأسيس «فيسبوك»، «إنتل»، «نوكيا»، «إس كيه تليكوم»، و«دويتش تيليكوم»، مبينة أن مبادرة «TIP» جاءت بعد قناعة هذه الشركات بأن البنية التحتية الحالية لا تستوعب التوسع الكبير والانتشار الهائل لخدمات الإنترنت بين سكان العالم، وهو ما دفع بالضرورة إلى العمل على ابتكار بنى تحتية جديدة تستطيع إيصال الإنترنت بصورة أفضل.

وكشفت زين عن هذا التعاون المشترك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC 2017، والذي وصفته بأنه سيضع مشغلي ومصنعي الاتصالات أمام مسؤوليات جديدة على مستوى دعم جهود تطوير البنى التحتية، وإدماج الأنظمة التشغيلية، وغيرها من المشاريع التي تؤصل لمرحلة جديدة من التعاون التكنولوجي مستقبلا.

وأوضحت المجموعة أنها كمشغل اتصالات رائد في مجال خدمات الاتصالات المتنقلة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإنها ستسخر خبراتها وامكاناتها في سبيل تحقيق هذه الأهداف العالمية، مبينة أنها ستسهــم في دعم الوصول إلى الشبكة، وذلك بتعزيز نطاق تواجدها الجغرافي الواسع لنشر الشبكات في مناطق مليئة بالتحديات.

يذكر أن المشاريع التي ستنفذ في هذا المجال تعتمد على استخدام الخبرة العملية الهندسية والتشغيلية لكل عضو مشارك في هذه المبادرة، وعلى التركيز في تطوير تقنيات جديدة، ونشر الشبكات في الأسواق المتطورة والناشئة، ويسهم كل عضو في المبادرة في مجالات خبراته، بينما يستفيد من الأطراف الأخرى بحيث يمكن للجميع أن يتعاون في بناء أنظمة أفضل وأسرع وأكثر كفاءة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجينهايمر: تطوير البنية التحتية التقليدية للاتصالات سيلبي الطلب المتزايد على خدمات بيانات البرودباند، حيث ستضمن عمليات التطوير توفير تجربة اتصالات أفضل.

وأضاف جيجينهايمر: تدرك مجموعة زين أنه ليس ثمة حل واحد لهذا الأمر، كما أنها تدرك أنه ليس هناك كيان يستطيع بمفرده أن يعالج هذا التحدي، لذا فإننا نؤمن بقوة بأن التعاون في مجال الابتكار هو الذي سيدفع الكفاءات في مجال أعمالنا، ونحن حريصون على أن نكون جزءا من مثل هذه المبادرات العالمية.

وبين قائلا: تقدر مجموعة زين تماما مدى قوة وتأثير الإنترنت في تعزيز وتمكين المجتمعات والشعوب، فهناك 4 مليارات فرد في العالم محرومون من الاتصال بالإنترنت، لذا فإننا نثني على الجهود التي تقوم بها فيسبوك والشركات الأعضاء الأخرى لمشاركتها في إطلاق مبادرة TIP.

وختم جيجينهايمر بقوله: لدينا توقعات عالية بأن هذه المبادرة ستعمل على تقليص الفجوة الرقمية، كما أننا ندعو مزيدا من نظرائنا الإقليميين في مجال صناعة الاتصالات كي ينضموا إلينا في هذا العمل المشترك.