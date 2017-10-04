الشركات تطرح باقة من المشاريع العقارية في الكويت وتركيا والمملكة المتحدة وسراييفو

أعلنت كل من شركة «Kpr» و«المزيدي العالمية العقارية» و«الديار العقارية» و«أمان واستثمار العقارية» مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري في فندق الريجنسي البدع.

المزيدي العقارية

تتميز شركة «المزيدي العالمية العقارية» بمشاريع متميزة تقدمها خلال فترة المعرض، ولاسيما مشاركتها الدائمة في المعرض وحصولها على أفضل النتائج، اذ تعتبر المزيدي من ضمن الشركات الناجحة في تقديم أفضل المشاريع العقارية التي تناسب الشرائح كافة.

وأكد رئيس مجلس الادارة في الشركة محمد المزيدي على نجاح الشركة في المملكة المتحدة خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذا النجاح جاء بسبب الخطط التي وضعتها الشركة والتي لم تؤثر على عقارات بريطانيا.

وذكر المزيدي انه تم انجاز نسبة كبيرة من مشاريع الامارات، والسير قدما بالخطة المستقبلية لمشاريع الشركة هناك، لافتا إلى أن مشاريع العقارية في كل من بريطانيا والإمارات تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين العقاريين الكويتيين، سواء لغرض السياحة او الاستثمار.

Kpr العقارية

وقال المدير التنفيذي في شركة كي بي آر حسين الأباصيري ان الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة في تركيا وانجلترا منها ما هو ملك للشركة ومنها ما هو تسويق حصري داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الشركة سوف تطرح خلال المعرض العديد من المشروعات في كلا البلدين ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول الأوروبية بمنطقه بهشا شهير.

ولفت إلى أن المشاريع تتميز بفخامة التشطيبات والتسليم الفوري ومرونة بالأقساط، موضحا ان الشركة ستطرح مشروع فلل المروج وهو ملك للشركة بمنطقة يلوا الساحرة والذي يعد من افضل المشاريع بالمنطقة لما يضمه المجمع من مساحات مختلفة من الفلل ذات الخصوصية ولكل منها حديقتها واطلالاتها المباشرة على البحر على الطراز العصري.

وبين أن الشركة سوف تطرح مجموعة من المشاريع في المملكة المتحدة ومن أبرزها مشاريع في مركز لندن والتي تعد الأفضل هناك نظرا لأسعارها التنافسية، إلى جانب مشروع بوسط مدينة مانشستر ويقسم المشروع ما بين بيوت منفصلة وشقق سكنية واستثمارية مع توفير جميع الخدمات داخل المشروع، ما يلبي جميع متطلبات العميل، إضافة إلى مشروع سكني بمركز مدينة ليفربول التي تتمتع بالرفاهية والفخامة وخدماتها الفندقية وقربها من جميع الأماكن الحيوية سيرا على الاقدام.

أمان واستثمار

واعرب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة أمان واستثمار للخدمات العقارية عز العرب إسماعيل عن استعداد الشركة التام للمشاركة في المعرض بعروض هامة وفرص استثمارية مميزة.

وأضاف: سيتم إطلاق مشروع جديد لأول مرة خلال فترة المعرض وهو برج الجوري الذي يتميز بموقع استراتيجي هام بمنطقة الجابرية (قطعة 3ب) وهو مصمم بشكل هندسي عصري ورائع ذو واجهات زجاجية مطلة على الشارع الرئيسي.

وتابع: يتميز برج الجوري بقلة الشقق لضمان هدوء أكثر لملاك الشقق حيث تبلغ مساحته الإجمالية 782م2، واختارت الشركة ان تقام عليها 20 شقة سكنية بمعدل 10 أدوار مكررة تحتوي على شقتين منفصلتين في كل دور والذي سيتم إنجازه خلال فترة عام.

وأكد إسماعيل ان الشركة حرصت على ان يحتوي برج الجوري على كافة الخدمات لأصحاب الشقق، فخصصت لوبي فاخرا مفروشا وقاعة ألعاب للأطفال وقاعة رياضة، بالإضافة إلى مسبح خاص وباركينغ سرداب مخصص لكل شقة، بالإضافة الى التشطيبات الفاخرة والأمن والحراسة للبرج.

الديار العقارية

وقال مدير المبيعات في شركة الديار العقارية شفيق حيضروني: بعد الانتهاء الكامل من مبيعات منتجع «المنتزه اليجا» تطرح شركة الديار العقارية المالكة والمطورة احدث مشاريعها في سراييفو بحي إليجا منتجع «لؤلؤة اليجا» ويعد المنتجع من المشاريع المتميزة في المنطقة، فهذا الصرح المعماري الجبلي يتدرج على أكثر من 65 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والشوارع الواسعة وبحيرة صناعية على مساحة 2000 متر مربع ولذلك إن كنت تبحث عن ملاذ صيفي للاسترخاء والراحة فتأكد ان فيلات وشقق منتجعنا ستلبي كل احتياجاتك.

وتابع: عند اكتمال منتجع «لؤلؤة اليجا» سينعم ساكنوه بخدمات ووسائل راحة ذات مقاييس عالمية، من مركز ترفيهي، وناد رياضي، وحمام سباحة داخلي، ومطعم ومقهى في الديوانية وسيتم توفير خدمات توصيل من المطار ووكالة سياحية ومركز تأجير السيارات وإدارة الاملاك.

وأكد حيضروني أن المشروع الذي تقوم الشركة بتسويقه وتطويره وهي المالكة له هو «منتجع المنتزه إليجا» بمساحة إجمالية تقدر بـ 120 ألف متر مربع وهو يقع في منطقة إليجا إحدى مناطق وضواحي العاصمة سراييفو، ويتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات الرئيسية ومراكز التسوق ونبع البوسنة الشهير، وكذلك قربه من المطار، حيث يبعد عنه مسافة لا تزيد على 4 كم.