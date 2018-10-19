قالت وزارة المالية اليابانية أمس ان الفائض التجاري مع الكويت سجل تراجعا في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6.9% مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 46.5 مليار ين ياباني (14 مليون دولار) وذلك للمرة الاولى منذ 4 اشهر.

وأضافت الوزارة في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع، إلا أن الكويت حافظت على فائضها التجاري مع اليابان لمدة 10سنوات و8 اشهر، اذ ارتفعت صادراتها الى اليابان للشهر الرابع على التوالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل الى 64.3 مليار ين ياباني (571 مليون دولار).

وأوضحت ان صادرات اليابان للكويت ارتفعت للشهر الرابع على التوالي بنسبة 51.6% لتصل الى 17.8 مليار ين ياباني (158 مليون دولار).

وبالنسبة لفائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان، أوضح التقرير انه ارتفع الشهر الماضي بنسبة 58.7% ليصل الى 598.8 مليار ين ياباني (5.3 مليارات دولار) مع ارتفاع واردات اليابان من المنطقة بنسبة 35.4% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الى ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل 95.5% من اجمالي صادرات الشرق الاوسط لليابان تضخمت 36.3%. ووفقا للتقرير انخفض إجمالي واردات الشرق الاوسط من اليابان بنسبة 5.3% مع تراجع شحنات السيارات والمعدات والآلات الكهربائية.

من جانب آخر تراجع الميزان التجاري العالمي لليابان في شهر سبتمبر الماضي ليسجل فائضا للمرة الاولى خلال ثلاثة اشهر بلغ 139.6 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار).

ويعزى هذا التراجع الى تأثير إعصار (جيبي) الذي أدى الى تعطيل أنشطة التوزيع والانتاج في غرب اليابان وكذلك ضعف الطلب على معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

يذكر انه يتم قياس البيانات التجارية على أساس التخليص الجمركي قبل التأثر بالعوامل الموسمية.