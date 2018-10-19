انخفاض مؤشر السوق العام بـ 1.2%.. و«الأول» بـ 1.6% و«الرئيسي» بـ 0.4%

شريف حمدي

واصلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعاتها بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي على وقع عمليات تصريف لجني الأرباح طالت اسهما قيادية بالسوق الأول وأخرى متوسطة وصغيرة بالسوق الرئيسي.

ويبدو أن موجة جني الأرباح مستمرة، وتستهدف في المقام الأول الأسهم الكبيرة خاصة التي شهدت ارتفاعات سعرية لافتة على وقع انضمامها الى مؤشر «فوتسي»، الأمر الذي أدى إلى استمرار تراجع مؤشر السوق الأول الذي يضم غالبية هذه النوعية من الأسهم، وهو ما ينعكس سلبا على مجمل أداء المؤشر العام للبورصة الكويتية.

وأثرت هذه الموجة بشكل لافت على مستوى القيمة الرأسمالية للبورصة، إذ حققت خسائر تقدر بـ 800 مليون دينار منذ الترقية قبل نهاية سبتمبر الماضي، وتعتبر خسائر الأسبوع الجاري والتي تقدر بـ 350 مليون دينار هي الأعلى منذ أربعة اسابيع منذ وقت الترقية.

وبلغت القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية بنهاية تعاملات الأسبوع 28.356 مليار دينار تراجعا من 28.706 مليارا الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 1.2%.

وشهدت السيولة ارتفاعا بنسبة 51% ببلوغها 90.5 مليون دينار بمتوسط يومي 18 مليون دينار، وذلك من 59.7 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 12 مليون دينار، وذلك على وقع زيادة عمليات البيع.

ورغم الأداء الباهت للبورصة، إلا أنها لا تزال تعول على النتائج المعلنة للشركات والبنوك في الربع الثالث من العام الحالي، وسط توقعات باستمرار نمو الأرباح على غرار ما تحقق في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، كما أن المحافظ والصناديق الاستثمارية فضلا عن الأفراد سيبدأون في مرحلة بناء المراكز الاستثمارية في ضوء النتائج المعلنة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيحرك البورصة في الجلسات المقبلة بشكل إيجابي.

وأغلقت مؤشرات السوق على تراجع جماعي، وذلك على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.2%، محققا 61 نقطة خسائر، ليصل المؤشر إلى 5004 نقطة، تراجعا من 5065 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6%، وذلك بخسارته 85 نقطة ليتراجع إلى 5172 نقطة، انخفاضا من 5257 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ خسر مؤشر السوق الرئيسي 0.4% بنهاية التعاملات، محققا 21 نقطة خسائر ليتراجع إلى 4697 نقطة، وذلك من 4718 نقطة.