الخدمة تتيح للعميل الاطلاع على أخبار وإعلانات مباشرة للسوق وإنشاء قوائم المراقبة المفضلة

تتيح خدمة «بيتك للتداول» التي يقدمها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتعاون مع شركة «بيتك كابيتال للاستثمار» ميزة التداول الإلكتروني من خلال شاشة واحدة لأسواق الأسهم في الكويت ودول مجلس التعاون وبشكل مجاني لكل عملاء «بيتك»، حيث توفر الخدمة تداول الأسهم عبر الإنترنت في سوق الكويت للأوراق المالية، والأسواق الخليجية «السعودية، دبي، أبوظبي، قطر» من خلال حساب واحد يتميز بالسرعة وسهولة الاستخدام، كما يتمتع عملاء الخدمة بالأولوية عند التداول عبر الهاتف، إضافة إلى دعم تام من فريق متخصص من الوسطاء وممثلي خدمة العملاء.

ومن مميزات الخدمة، عرض أوقات التداول في السوق والمخططات الفنية لأداء الأسهم، والمعلومات الأساسية للشركات، والبيانات المالية والتاريخية للأسهم، بالإضافة الى عرض العديد من قوائم مراقبة السوق في الشاشة الواحدة، حيث يمكن للعميل الاطلاع على أخبار وإعلانات مباشرة للسوق، إنشاء قوائم المراقبة المفضلة، مع إدخال سريع للأوامر، وعرض تفاصيل المحفظة، وأداء القطاعات والمؤشرات. ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال فروع «بيتك» او زيارة ممثلي خدمة العملاء لدى بيتك للتداول في «برج بيتك»، او موقع بيتك للتداول KFHtrade.com، ويتم التداول بالشركات المتوافقة والمتطابقة مع الشريعة الإسلامية بالوسائل التالية: عبر الإنترنت: يمكن للعميل إدخال الأوامر عبر الإنترنت إما عن طريق الموقع الإلكتروني (kfhtrade.com) او عبر الهاتف بالاتصال بمركز خدمة بيتك للتداول 1842000، او عبر تطبيق بيتك للتداول للآيفون والأندرويد.

وبعدما يتمكن العميل من فتح حساب التداول يتمتع بالعديد من المزايا الخاصة، ومنها تحصيل الأرباح وأسهم المنحة وإيداعها في حساباته، بالإضافة الى الاكتتاب في زيادة رأس المال بالنيابة عن العميل، سهولة تحويل الأموال من وإلى حساب التداول، دعم عمليات التداول الإلكتروني بالخدمة الهاتفية وبواسطة فريق متخصص من الوسطاء، ومن الممكن فتح حساب شخصي للراشدين، وحساب شركة خاص للشركات والمؤسسات.