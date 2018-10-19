نظم بنك وربة أمس سحب السنبلة الثامن والثلاثين، حيث تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الثامن والثلاثين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: صلاح خلف عواد الفضلي، محمد علي طارق خير الدين خان، مساعد عطية محمد الظفيري، سعود عبدالرحمن قنيفذ الوعلان، ومحمد لامي صويان الفضلي.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

ونظرا للإقبال الكبير الذي لاقاه هذا الحساب من قبل العملاء لما يؤمنه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة لاقت استحسان العملاء، وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحين عبر إضافة سحب أسبوعي، بالإضافة الى السحب الشهري.