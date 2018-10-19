صندوق التقاعد النرويجي تصدر القائمة بأصول بلغت نحو تريليون دولار

8.11 تريليونات دولار حجم ٧٩ صندوق سيادي عالمي احتل صندوق الهيئة العامة للاستثمار في الكويت الترتيب الرابع من ثروات العالم السيادية بقيمة أصول بلغت 592 مليار دولار، حيث تشكل 7.3% إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وارتفعت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) و(ساما)، بنهاية أغسطس الماضي، إلى نحو 10.8%، لتبلغ 875.6 مليار دولار، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليونات دولار.

ووفقا لتحليل، استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 515.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالميا بين الصناديق السيادية.

فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار، تشكل 4.4% من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة الـ 10 عالميا بين الصناديق السيادية.

وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار، محتلا بها المرتبة 31 عالميا، فيما ارتفعت إلى 360 مليار دولار بنهاية أغسطس، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 137%، وقيمة 208 مليارات دولار خلال أقل من ثلاث سنوات. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، يكون قد تقدم 21 مركزا خلال أقل من ثلاثة أعوام، بحسب ما ورد في صحيفة «الاقتصادية».

ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 8.11 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1058 مليار دولار، تشكل 13% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 11.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ويأتي ثالثا صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 683 مليار دولار، تشكل 8.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي الترتيب الرابع، احتل صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار.

أما خامسا جاء صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ بقيمة أصول 522.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سادسا بقيمة 515.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وسابعا جاء صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 441 مليار دولار، تشكل 5.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 390 مليار دولار، تشكل 4.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

واحتل صندوق تيماسيك القابضة «سنغافورة» المرتبة التاسعة بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، قبل أن يحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة العاشرة.