أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أنها ستوفر جهاز iPhone XR الذي يقدم أحدث ابتكارات الـ iPhone لأشخاص أكثر. وقالت «زين» في بيان صحافي انه يمكن للعملاء طلب iPhone XR مسبقا ابتداء من اليوم الجمعة من خلال kw.zain.com وأفرع زين، وسيكون الجهاز متوافرا ابتداء من يوم الجمعة 26 أكتوبر.

يقوم جهاز iPhone XR بدمج التقنيات المتطورة من iPhone XS في تصميم من الزجاج والألمنيوم بشاشة Liquid Retina تملأ الجهاز بأكمله بمقاس 6.1 إنشات، وهي الشاشة التي تعتبر ألوانها الأكثر دقة في صناعة الهواتف الذكية، وهي تدعم الألوان العريضة وتقنية True Tone لأفضل تجربة رؤية طبيعية.

ويقدم iPhone XR الشريحة الأقوى والأذكى في أي هاتف ذكي من خلال شريحة A12 Bionic التي تحتوي على محرك عصبي من الجيل الجديد تم تصميمه للتعلم الآلي المتطور، والذي يستخدم في كل شيء من التصوير إلى الواقع المعزز، هذا بالإضافة إلى نظام كاميرا بتقنية TrueDepth، وميزة Face ID بسرعة أكبر، ونظام كاميرا متطور يتمكن من التصوير بنمط «بورتريه» من خلال عدسة واحدة، وعمر بطارية يدوم طوال اليوم، ويتوافر الجهاز بـ 6 ألوان جميلة: الأبيض والأسود والأزرق والأصفر والمرجاني والأحمر (PRODUCT)RED. يتميز التصميم الجديد بمقاومة الرذاذ والماء بتصنيف IP67 مما يحمي الجهاز من تسرب السوائل التي قد تحدث يوميا ومنها القهوة والشاي والمشروبات الغازية، ويقدم جهاز iPhone XR أيضا ميزة الشريحة المزدوجة Dual SIM إلى الـ iPhone من خلال استخدام الشريحة الرقمية eSIM.