الأيوب: دعمنا للشباب ممتد عبر سياستنا للمسؤولية الاجتماعية

أعلنت شركة Ooredoo، عن دعمها لمشروع (سوق مروج) الذي يدعم المشاريع الشبابية والذي يقام في مجمع مروج للعام الثالث على التوالي، أحد مشاريع منتجع صحارى للغولف، ويضم المنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى القسم المخصص للأطعمة الذي يسلط الضوء على تنوع الأطعمة المحلية، إلى جانب قسم خاص لأنشطة الأطفال، وذلك على مدار عطلة نهاية الأسبوع مرة واحدة في الشهر من نهاية أكتوبر 2018 وحتى نهاية مارس 2019، حيث سيقام أول سوق يوم الجمعة 26 أكتوبر من الساعة 4 مساء الى الساعة 10 مساء.

في تصريح له حول هذه الرعاية، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لـ Ooredoo الكويت مجبل الأيوب: «نحن سعداء بدعمنا لهذا المشروع الشبابي المميز الذي يبرز إبداعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف المجالات.

دعمنا للشباب ممتد عبر سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على قيم التواصل والاهتمام والتحدي، ونحن نسعى للمساهمة في دعم الشباب من خلال استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية الممتدة طوال العام.

نتطلع إلى لقاء الشباب أصحاب تلك المشاريع الصغيرة وكذلك عملائنا الكرام من خلال سوق مروج».