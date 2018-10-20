كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين النقاب عن سلسلة هواتفها المرتقبة هذا العام HUAWEI Mate 20، والتي تمثل علامة فارقة في تاريخ سلسلة هواتف HUAWEI Mate.

وتعتبر هذه السلسلة الجديدة والمبتكرة تجسيدا فعليا لقمة الابتكار.

وبفضل تصميمها القائم على أقوى تقنيات المعالجة في القطاع وأكثرها تقدما، ترتقي أحدث هواتف هواوي نحو مستويات جديدة لتصبح المعيار الذي تقاس به جميع الهواتف الذكية في عام 2018.

وتم تزويد سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 بمعالج «كيرين 980» الذي يعتبر أحدث ابتكارات هواوي في مجال النظام على شريحة، وأكثرها كثافة وأعلاها أداء حتى الآن.

وتوفر منظومة المعالجة هذه أداء محسنا وتجربة مستخدم سلسة بشكل غير مسبوق بفضل تصنيعها القائم وفق المعيار 7nm التي تمتزج فيها وحدة المعالجة المركزية القوية ذات النوى Cortex-A76، مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G76. وتعمل تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع HUAWEI Wireless Quick Charge بقوة 15 واط، ليكتمل تميز السلسلة مع البطارية الضخمة التي تزود المستخدمين بأطول عمر ممكن للبطاريات.

وتتضمن مصفوفة نظام الكاميرا عدسة «لايكا» المتفوقة بتقنية التصوير بالزاوية العريضة، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية التقاط صور أكثر عرضا وقربا، لاسيما مع خاصيتها الجديدة لالتقاط الصور الدقيقة بكل وضوح.

وعلى الجانب الزجاجي الخلفي للهاتف، يتلاعب الطيف اللوني القوي بالضوء والظلال لإحداث تأثيرات بصرية تخطف الأنفاس.

ويعتمد نظام مصفوفة الكاميرا على التصميم المتميز على مفهوم النقاط الرباعية، والذي يبرز الشخصية القوية للهاتف ويمنحه هوية بصرية فريدة يمكن تمييزها من اللحظة الأولى.

وتأتي سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 مع واجهة التشغيل EMUI 9 التي تعمل بنظام «أندرويد بي»، والتي تتيح للمستخدمين سهولة وراحة الاستمتاع بكافة خواص الهاتف من خلال عدة نقرات وتمريرات بسيطة.

وتتوفر سلسلة HUAWEI Mate 20 بقياسات متنوعة 6.53 بوصات، و6.39 بوصات و7.2 بوصات، وتتكون من أربعة هواتف هي HUAWEI Mate 20، وHUAWEI Mate 20 Pro، وHUAWEI Mate 20 X وPORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: تعتبر الهواتف الذكية بوابة العصر الحديث لدخول العالم الرقمي.

وقد تم تصميم سلسلة HUAWEI Mate 20 لتكون «الصديق» الأفضل للمستخدمين، والمرافق الأمثل للاستمتاع بحياة أكثر غنى بفضل ذكائها، وطول عمر بطاريتها، والأداء رفيع المستوى لكاميرتها.