قالت 3 مصادر مطلعة إن لجنة مراقبة لمنظمة «أوپيك» ومنتجين مستقلين خلصت إلى أن مستوى التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات تراجع إلى 111% في سبتمبر الماضي، مع تعزيز الدول للإنتاج.

وأظهرت وثيقة داخلية للمنظمة وجود صعوبة لدى دول المنظمة في ضخ المزيد من النفط في السوق بعدما وافقت في يونيو الماضي على زيادة الإمدادات، حيث بدد هبوط الإنتاج في إيران وفنزويلا وأنغولا اثر ارتفاع الإنتاج السعودي.

وكشفت الوثيقة أن الدول الأعضاء باستثناء نيجيريا وليبيا والكونغو ضخت كمية إضافية قدرها 428 ألف برميل يوميا في سبتمبر.