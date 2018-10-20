المحلل المالي

البنوك بدأت تطبيق IFRS9 وانخفاض بمخصصات «الوطني» و«بوبيان» بالربع الثالث

بدأت البنوك الكويتية في الإعلان عن نتائج الربع الثالث والتي شهدت تراجعا في مخصص انخفاض القيمة لكل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان بالتزامن مع بدء البنوك بتطبيق جزئي لمعيار المحاسبة الدولي IFRS9 على بعض القروض المتعثرة وتذهب التوقعات الى تحسن اكبر منتظر في نتائج العام 2019 مع تطبيق كامل للمعيار على كل القروض.

وأظهرت نتائج بنك الكويت الوطني تحسنا في المخصصات التي انخفضت 15% لتصل الى 51.5 مليون دينار خلال الربع الثالث وكذلك انخفضت بشكل طفيف مخصصات بنك بوبيان خلال الثلاثة أشهر لتصل الى 5.8 ملايين دينار.

وتطبق البنوك الكويتية سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وكذلك في شطب القروض وتسويتها مع الدائنين المتعثرين، حيث ارتفعت مخصصات الائتمان وخسائر قيمة الاستثمارات للبنوك الكويتية بالنصف الأول 11% لتسجل 379 مليون دينار فيما ارتفعت مخصصات الربع الثاني إلى 213.5 مليون دينار بنسبة 29% عن الربع الاول.

وبحسب آخر نتائج مالية معلنة للبنوك الكويتية جميعها تعادل المخصصات نحو 27% من الإيرادات التشغيلية التي بلغت 1.42 مليار دينار و42% من ربح التشغيل الذي سجل 903 ملايين دينار.

وشهدت البنوك الكويتية أعلى مخصصات على الإطلاق منذ 2013 بالنصف الاول من العام الحالي مقارنة بالنصف الاول من كل سنة مما يدل على استمرار عبء المخصصات على الأداء المالي للقطاع وتشدد البنك المركزي في تطبيق تعليماته الخاصة بالتحوط من خسائر الائتمان وتعثر القروض.

وتأتي سياسات «المركزي» والبنوك الكويتية الاحترازية بالتزامن مع اقتراب تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS9 والمتوقع أن يتم تطبيقه على القروض مطلع العام المقبل.

وبالرغم من هذا الارتفاع في المخصصات، إلا ان نمو صافي أرباح القطاع خلال النصف الاول من السنة الحالية كان مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 17.4% لتبلغ الأرباح 455.4 مليون دينار وشكلت المخصصات 83% من صافي أرباح القطاع.

ويبقى المؤشر الإيجابي لاستدامة الربحية في المستقبل النمو الإيجابي في إجمالي إيرادات التشغيل للقطاع التي سجلت نموا خلال النصف الاول من السنة الحالية نسبة 12%. وقد شكلت مخصصات الوطني وبيتك مجتمعة حوالي 51% من مخصصات البنوك الكويتية للنصف الاول 2018.