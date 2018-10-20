مصطفى صالح

125 % زيادة سنوية في عدد العقارات التي اشتراها الكويتيون و33% شهرياً

1614 عقاراً اشتراها الكويتيون منذ بداية العام 22% منها في سبتمبر الماضي

كثف الكويتيون من شراء العقارات التركية خلال سبتمبر الماضي بأكبر وتيرة شراء للعقارات في تركيا تاريخيا من حيث عدد العقارات التي قام الكويتيون بشرائها بعدد 360 عقارا خلال الشهر الماضي بزيادة 33% مقارنة بشهر أغسطس والذي شهد ثاني أكبر وتيرة شراء تاريخية بعدد 271 عقارا وبنمو سنوي بـ 125% مقارنة بـ 160 عقارا خلال سبتمبر 2017.وصلت بذلك مشتريات الكويتيين منذ بداية العام وخلال الشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1614 عقارا في مدن تركية مختلفة.

وبدأت مؤسسة الاحصاء التركية في الاعلان عن أكبر 10 جنسيات اجنبية مشترية للعقارات الكويتية في يوليو من 2015 قبل اكثر من عامين.

وتزامن اقبال الكويتيين على شراء العقارات التركية بكثافة خلال الشهرين الماضيين مع تراجع الليرة التركية التي شهدت انخفاضات حادة منذ مطلع أغسطس الماضي حيث فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها في ايام معدودات لتفتتح شهر أغسطس الماضي بسعر صرف 16.5 ليرة لكل دينار وتصل الى 23 ليرة للدينار الكويتي في 13 أغسطس.

ويبلغ سعر صرف الليرة التركية أمس 18 ليرة مقابل الدينار الكويتي.

واظهرت بيانات احصائية أمس الجمعة أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والايرانيين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 360 عقارا في سبتمبر الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 1351 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 538 عقارا ثم السعوديون رابعا بـ 312 عقارا والألمان خامسا بـ 299 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال سبتمبر الماضي بلغ 5615 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 151% مقارنة بذات الشهر في 2017.

وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت من أكثر المدن التركية مبيعا للعقارات للأجانب في سبتمبر الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1799 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 1038 عقارا ثم (بورصة) بإجمالي 424 عقارا ثم أنقرة بعدد 386 عقارا و(يالاوا) باجمالي 333 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات إلى انها سجلت انخفاضا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع اكثر من 127327 عقارا في جميع انحاء تركيا.

ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات في سبتمبر الماضي إذ بلغت مبيعاتها 20216 عقارا تلتها أنقرة بعدد 11368 عقارا ثم (ازمير) بعدد 6207 عقارات فيما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 13 عقارا.