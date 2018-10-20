الروضان: «زين الكويت» شريك فعال في تحقيق أهداف خطة التنمية «كويت جديدة 2035»

كوزا: حلول «سيسكو ميراكي» تبسط التقنيات المتطورة لتقديم خدمات آلية لرؤية الشبكات

عامر: الحلول السحابية تمنح الشركات الكويتية أفضلية وتنافسية أعلنت شركة زين الكويت عن عقد شراكة استراتيجية مع سيسكو لتوفير حلول الشبكات السحابية الآمنة والمدارة للشركات من جميع الأحجام في الكويت، وتهدف الشراكة إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في الدولة تماشيا مع خطة التنمية للكويت (كويت جديدة 2035)، حيث جاء الإعلان عن الشراكة خلال مشاركة زين في فعاليات اليوم الخامس من النسخة الثامنة والثلاثين من أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2018)، وهو الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة وينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستقوم زين بتوفير الحلول المبتكرة والذكية لعملاء الهيئات والشركات في الكويت، وذلك بدعم من «سيسكو ميراكي»، بحيث تقدم لهم تجارب آمنة وعالية الأداء للشبكات، حيث تلبي هذه الحلول احتياجات الأعمال من مختلف الأحجام، وتتيح لها إدارة بنيتها التحتية لتقنية المعلومات عبر السحابة من خلال لوحة تحكم ذكية متصلة بالويب، هذا بالإضافة إلى تسريع الوقت اللازم للتسويق، وتحسين تجربة المستخدم، والمساعدة على تخفيض التكاليف التشغيلية، واستحداث تدفقات جديدة للإيرادات عبر الشبكات واتصالات الـ Wi-Fi.

وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «نحن في زين ملتزمون بمواصلة التوسع في منظومة شراكاتنا مع شركات التكنولوجيا الرائدة حول العالم مثل سيسكو بهدف تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في الكويت، حيث يمثل قطاع الشركات العامل الأساسي لتقدم الاقتصاد الكويتي، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على توفير حلول «سيسكو ميراكي» الذكية بما يتماشى مع قدراتنا كشريك فعال في تحقيق أهداف خطة التنمية للكويت (كويت جديدة 2035)، فاستراتيجية زين ترتكز حول ريادة التحول الرقمي، ومن خلال توقيع هذه الشراكة، فإننا نؤكد التزامنا نحو تحقيق طموحات عملائنا من قطاع الهيئات والشركات، بالإضافة إلى تلبية وعودنا لإتاحة الفرص المتميزة وتوفير أحدث التقنيات والخدمات المتطورة».

من جانبه، قال ستيفن كوزا، مدير المبيعات العالمية لمزودي الخدمة لدى «سيسكو ميراكي»: «تفخر «سيسكو ميراكي» بالشراكة مع زين الكويت في مهمتها الهادفة إلى تحقيق الريادة في مسيرة التحول الرقمي بالكويت، وبفضل البنية التحتية المبتكرة لشبكة «ميراكي»، والتي تتسم بالبساطة وتدار من خلال لوحة التحكم المتصلة بالويب، فإننا على ثقة من أن تلك الشراكة ستمكن زين من تزويد عملائها بتجربة آمنة وأداء رفيع للشبكات، ونحن متشوقون للمساعدة على تقديم الحلول التي تتيح لعملاء زين المزيد من التوسع وتسريع نموهم في الكويت وخارجها».

واختتم علي عامر، المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لمزودي الخدمة لدى سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: «فيما تسرع الكويت مبادراتها الرقمية، يدفع انتشار الأجهزة المتنقلة وارتفاع توقعات المستخدمين كافة الشركات إلى إعادة التفكير في متطلباتها للشبكات، وخاصة تلك المتعلقة باتصالات الـ Wi-Fi. ومن خلال حلول «سيسكو ميراكي»، والتي تمتاز بتقنيات متينة ومدارة عبر السحابة، سيكون بوسع زين أن تلبي متطلبات الاتصال اللاسلكي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى في الدولة، وتوفر لهم الاستقصاء اللازم للمساعدة في تنمية أعمالهم. وبفضل هذه الحلول المبتكرة اللاسلكية والمدارة في البنية السحابية، تستطيع زين التفوق على تحديات الشبكات وتمكين الأعمال التي يواجهها العملاء».

الجدير بالذكر أن حلول الـ Wi-Fi تتميز بلوحة تحكم سهلة الاستخدام وغنية بالخصائص التي تسمح للعملاء بإدارة بنيتهم التحتية لاتصال الـ Wi-Fi بشكل مركزي في عدة مواقع، وبالتالي إمكانية رؤية مستخدمي الشبكة والأجهزة والتطبيقات المتصلة بها، وبفضل إمكانات التحليل المتميزة التي تعتمد على المواقع، يستطيع مديري الشبكة وضع سياسات الاستخدام وضوابط الدخول سريعا مما يحسن من تجربة المستخدم وأمن الشبكة ـ وكل ذلك من خلال بوابة واحدة.