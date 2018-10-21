4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح



أجرى البنك الأهلي المتحد في السابع عشر من أكتوبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه من تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي لطالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد أننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا.

وأسفر السحب الأسبوعي عن حصول علي عبدالحسين فرحان على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح، وهم: مبارك مسفر العجمي، عبدالمجيد زايد العنزي، بدر حبيب العوض، حسين علي علي، هادي عوض الشمري، خيريه محمد البوزهر، يعقوب يوسف المنيع، زيد فهد الزيد، مها بلال إبراهيم، جميلة حنانيا انسطاس، فايزة أحمد علي، سيماء علي العمر، محمد عزام جميل، جاسر فهد الجاسر، محمد علي العنزي، أحمد عبدالرضا البلوشي، أحمد محمد رحمه، احمد ابراهيم الدويسان، فيصل زيد الزيد، طه سلطان بورسلي، سارة محمد الفيحاني، عادل حسن بوشر، نجاة مكي السني، مرتينا حوران، وأحمد إبراهيم مهدي.

وتتلخـــص شـــروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.