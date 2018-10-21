سيارتان «رينج روفر 2018» و3 كيلو ذهب لـ 3 عملاء



كشف بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في السحب العاشر لحساب الرابح الذي أجري تحت إشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز 3 من عملاء البنك بسيارتي رينج روفر HSE 2018 و3 كيلوغرامات من سبائك الذهب من «بيتك» بنسبة نقاء 999.9.

والفائزون هم: خلف محمد السبتي، ومروان محمد رحيل بسيارتي رينج روفر HSE موديل 2018، فيما فازت خلود عبدالرزاق الثاقب بـ 3 كيلو ذهب عيار 24.

ويتوافر حساب الرابح للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية مع إمكانية الادخار والاستثمار، وذلك لكونه حساب توفير استثماريا يحقق توزيعات سنوية للعميل، حيث يتم استثمار مبلغ الحساب وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ويمكن فتح الحساب عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

أما فيما يخص شروط وأحكام حملة الجوائز والسحب فيتم السحب كل ربع سنة بحيث يتضمن كل سحب 3 جوائز قيمة عبارة عن سيارتي رينج روفر HSE 2018 للفائزين الأول والثاني، و3 كيلو من الذهب للفائز الثالث وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، وألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، علما أن كل 50 دينارا إضافية في الحساب تزيد فرص العميل في الربح.

وسيجري السحب المقبل لحساب «الرابح» في شهر يناير المقبل للإعلان عن 3 فائزين جدد في سيارتي رينج روفر HSE، و3 كيلو ذهب عيار 24.